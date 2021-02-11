HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce eşini öldürdü, sonra da çocuklarını yaraladı

Önce eşini öldürdü, sonra da çocuklarını yaraladı

11.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Önce eşini öldürdü, sonra da çocuklarını yaraladı

İzmir’in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını yaralayarak intihara teşebbüs etti.

İzmir’in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını yaralayarak intihara teşebbüs etti. Katil baba ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak’taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü. (42), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.’ye (40) saldırdı. Cinnet getiren adam, kaçmaya çalışan eşini evin kapısı önünde öldürdü. Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.’yü (5) yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.’nün cansız bedeni ile yaralı haldeki baba ve 2 çocuğuyla karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Baykent Ü.’nün psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önce eşini öldürdü, sonra da çocuklarını yaraladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Yaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmediYaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmedi
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

Sevgilisi için seksi kıyafetlerini giyip...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazandı

Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e gitmişti: Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Yaptığı akıllara durgunluk vermişti! Böyle pişkinlik görülmedi

Trabzon için endişelendiren 'vaka' açıklaması

Bir il için endişelendiren açıklama

27. Dönem POMEM sınav yerleri ne zaman açıklanacak? POMEM sınavı ne zaman, ön sağlık koşulları nedir?

POMEM sınav yerleri açıklandı mı?

Antalya'da herkese test mi yapılacak? Tartışma yaratan kararla ilgili açıklama

Antalya'da herkese test mi yapılacak? Açıklama geldi

Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Bakan Akar'dan flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.