KADIN

Önce güvenlik! 250 Euro'ya satılan elbise prezervatife benzetildi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tuhaf ürün yelpazesiyle sık sık gündeme gelen çevrimiçi perakende devi ASOS bu kez kondoma benzetilen elbise satışıyla dikkat çekiyor. 250 Euro'ya satılan lateks elbise şu sıralar Twitter kullanıcılarının gündeminde.

Önce güvenlik! 250 Euro'ya satılan elbise prezervatife benzetildi

Kadın modasını yakından takip eden ve sıradışı tasarımlarıyla dikkat çeken Pretty Little Thing firmasından sonra bu kez yine aynı sıradışı kıyafet tasarımı perakende devi ASOS'tan geldi.

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Pretty Little Thing'in satışa sunduğu ürün pahalı oluşu nedeniyle eleştirilmiş, bir moda bloggerı kendini şeffaf folyoya sarmıştı. Ancak ASOS'un kıyafeti kuşkusuz daha ilgi çeken cinstendi.

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Lateks elbise mor bir prezervatife benzetildi.

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Twitter kullanıcıları ''prezervatif giymek için 250 Euro vermemizi mi istiyorsunuz?' diye sorarken bir diğeri 'tabi önce güvenlik!' cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ASOS Pretty Little Thing

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