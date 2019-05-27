Önce güvenlik! 250 Euro'ya satılan elbise prezervatife benzetildi

Kadın modasını yakından takip eden ve sıradışı tasarımlarıyla dikkat çeken Pretty Little Thing firmasından sonra bu kez yine aynı sıradışı kıyafet tasarımı perakende devi ASOS'tan geldi.

Pretty Little Thing'in satışa sunduğu ürün pahalı oluşu nedeniyle eleştirilmiş, bir moda bloggerı kendini şeffaf folyoya sarmıştı. Ancak ASOS'un kıyafeti kuşkusuz daha ilgi çeken cinstendi.

Lateks elbise mor bir prezervatife benzetildi.

Twitter kullanıcıları ''prezervatif giymek için 250 Euro vermemizi mi istiyorsunuz?' diye sorarken bir diğeri 'tabi önce güvenlik!' cevabını verdi.





