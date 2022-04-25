"Önce M2 çıksaydı" dedirtti: Apple'ın M3 üzerinde çalıştığı söylendi! Bir sürpriz de var...

Apple'ın iPhone 14 için planları olduğu sızıntılarda sıkça yer alıyor. Ayrıca şirketin yeni M çipli Mac modelleri için bazı planları olduğu da biliniyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Apple dört farklı M2 serisi işlemci kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor" iddiası, bu planın en büyük göstergesini oluşturuyor. Fakat yeni bir iddia, birçok insana "önce M2 çıksaydı" dedirtecek gibi duruyor.
Teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın Apple Silicon serisi yeni "M3" çipine sahip bir iMac üzerinde çalıştığını bildirdi. Fakat gelecek yılın sonuna kadar piyasaya çıkmayacağını tahmin ettiğini söyledi.
iMac Pro'nun da geleceğini düşündüğünü belirten Gurman, bu modelin de yakında piyasaya çıkmayacağını öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde gündemde olan "dört farklı M2 serisi işlemciyi kullanan dokuz yeni Mac modeli" iddiasındaki modeller ise şöyle sıralanmıştı:
Apple'ın, Kasım 2020'de sunulan M1 çipinin halefi M2'yi ise bu yılın sonlarında sergileyeceği iddia ediliyor. 6 Haziran'daki WWDC22 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) ise M2'nin tanıtılacağı yer olabilir.
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