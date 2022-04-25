"Önce M2 çıksaydı" dedirtti: Apple'ın M3 üzerinde çalıştığı söylendi! Bir sürpriz de var...

Apple'ın iPhone 14 için planları olduğu sızıntılarda sıkça yer alıyor. Ayrıca şirketin yeni M çipli Mac modelleri için bazı planları olduğu da biliniyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "Apple dört farklı M2 serisi işlemci kullanan dokuz yeni Mac üzerinde çalışıyor" iddiası, bu planın en büyük göstergesini oluşturuyor. Fakat yeni bir iddia, birçok insana "önce M2 çıksaydı" dedirtecek gibi duruyor.

M3 VE iMAC YOLDA!

Teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın Apple Silicon serisi yeni "M3" çipine sahip bir iMac üzerinde çalıştığını bildirdi. Fakat gelecek yılın sonuna kadar piyasaya çıkmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

iMAC PRO SÜRPRİZİ

iMac Pro'nun da geleceğini düşündüğünü belirten Gurman, bu modelin de yakında piyasaya çıkmayacağını öne sürdü.

DOKUZ YENİ MAC İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde gündemde olan "dört farklı M2 serisi işlemciyi kullanan dokuz yeni Mac modeli" iddiasındaki modeller ise şöyle sıralanmıştı:

8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip M2 çipli bir MacBook Air.

M2 çipli bir Mac mini ve M2 Pro çipli bir varyantı.

M2 çipli giriş seviyesi 13 inç MacBook Pro.

M2 Pro ve M2 Max çipli (64 GB RAM, 12 çekirdekli GPU ve 38 çekirdekli GPU'ya sahip) 14 inç MacBook Pro ve yine M2 Pro ve M2 Max çipli 16 inç MacBook Pro.

Mac Studio'da kullanılan M1 Ultra'nın halefini içerecek bir Mac Pro.

Apple'ın, Kasım 2020'de sunulan M1 çipinin halefi M2'yi ise bu yılın sonlarında sergileyeceği iddia ediliyor. 6 Haziran'daki WWDC22 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) ise M2'nin tanıtılacağı yer olabilir.

