HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

12.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

Xiaomi Mi 11 Ultra YouTube videosu ile karşımıza çıktı. Bir YouTube kanalı, son zamanların en büyük sızıntılarından birini gerçekleştirerek Xiaomi'nin henüz tanıtmadığı akıllı telefonu Mi 11 Ultra'nın detaylarını aboneleriyle paylaştı.

Xiaomi, Mi 11'i 2020 yılını tamamlamadan önce tanıttı. Ancak tanıtım sonrası Mi 11 ailesine Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi iki farklı modelin ekleneceği söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. İddia kaynakları, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'nın Mi 11'in global lansmanında tanıtılacağını belirtiyorlardı ancak yanıldılar. Zira Çinli akıllı telefon firması, Mi 11 global lansmanında Mi 11 ailesine yeni modeller eklemedi. Ancak bu durum, söylentilere engel olamadı. Umutlar yerini korurken, adı geçen telefonlardan biri YouTube'da tüm detaylarıyla paylaşıldı. Evet, Xiaomi Mi 11 Ultra'dan bahsediyoruz.

XİAOMİ Mİ 11 ULTRA'NIN İLK VİDEOSU YOUTUBE'DA

Mi 11 Ultra hakkında paylaşılan video, son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sızıntılardan biri. Çünkü söz konusu videoda, Mi 11 Ultra'nın her bir detayından bahsediliyor. Videoya göre Mi 11 Ultra'nın özellikleri arasında ise Mi 11'e göre çok farklı donanımlar mevcut. Örneğin söz konusu videoda telefonun yanlarının kavisli olduğunu görüyoruz. Bunu dışında arka tarafta şaşkınlığımız belirtmeden geçemeyeceğimiz bir tasarım dili bulunuyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra ön tasarım

ARKASINDA BİR SÜRPRİZ VAR

Xiaomi'nin Mi 11 Ultra'nın arkasına ikincil bir ekran konumlandırdığını görüyoruz. Yani telefonun arkasında küçük bir ekran daha var. Bu ekranın arka kameralar ile selfie çekimleri yapabilmek amacıyla telefona eklenmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kamera modülü oldukça büyük ve tabiri caizse 'ben buradayım' diyor. Burada, modülün yüzeyinde 120x Ultra Pixel AI Camera detayının yer aldığını da belirtelim. Anlaşılan Mi 11 Ultra 120x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabilecek. Tabii bu yakınlaştırma oranının, 100x dijital yakınlaştırma yapabilen Samsung Galaxy S21 Ultra'ya nazaran ne kadar avantajlı olduğu telefonun resmi tanıtımı yapıldığında ortaya çıkacak.

Xiaomi Mi 11 Ultra arka tasarım

ÖNEMLİ NOT

Xiaomi Mi 11 Ultra YouTube videosu, büyük ses getirmiş olacak ki YouTube tarafından hemen kaldırıldı. Ancak başka kanallar söz konusu videoyu tekrar yükledi. Bu noktada şu önemli notu sizinle paylaşmamızda da büyük fayda var; Xiaomi Mi 11 Ultra, henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış bir model değil. Yani videodaki telefon, aslında sahte olabilir. Bu yüzden Xiaomi'den yapılacak bilgilendirmeleri takip etmek en doğrusu olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar!Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar!
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Uzayda olmazsanız köle statüsüne düşersiniz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar!

Facebook kendi Clubhouse uygulaması üzerinde çalışıyor

Facebook kendi Clubhouse uygulaması üzerinde çalışıyor

Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

Xiaomi Redmi Note 10 onaylandı

Xiaomi Redmi Note 10 onaylandı

Samsung Galaxy S21’i 12 gün su altında bıraktılar

Telefonu 12 gün suda bıraktılar! İşte sonuç

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.