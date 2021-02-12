Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

Xiaomi, Mi 11'i 2020 yılını tamamlamadan önce tanıttı. Ancak tanıtım sonrası Mi 11 ailesine Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi iki farklı modelin ekleneceği söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. İddia kaynakları, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'nın Mi 11'in global lansmanında tanıtılacağını belirtiyorlardı ancak yanıldılar. Zira Çinli akıllı telefon firması, Mi 11 global lansmanında Mi 11 ailesine yeni modeller eklemedi. Ancak bu durum, söylentilere engel olamadı. Umutlar yerini korurken, adı geçen telefonlardan biri YouTube'da tüm detaylarıyla paylaşıldı. Evet, Xiaomi Mi 11 Ultra'dan bahsediyoruz.

XİAOMİ Mİ 11 ULTRA'NIN İLK VİDEOSU YOUTUBE'DA

Mi 11 Ultra hakkında paylaşılan video, son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sızıntılardan biri. Çünkü söz konusu videoda, Mi 11 Ultra'nın her bir detayından bahsediliyor. Videoya göre Mi 11 Ultra'nın özellikleri arasında ise Mi 11'e göre çok farklı donanımlar mevcut. Örneğin söz konusu videoda telefonun yanlarının kavisli olduğunu görüyoruz. Bunu dışında arka tarafta şaşkınlığımız belirtmeden geçemeyeceğimiz bir tasarım dili bulunuyor.