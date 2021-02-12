Önce tanıtılsaydı: Xiaomi Mi 11 Ultra'nın videosunu YouTube'da paylaştılar!

Xiaomi, Mi 11'i 2020 yılını tamamlamadan önce tanıttı. Ancak tanıtım sonrası Mi 11 ailesine Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi iki farklı modelin ekleneceği söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başlandı. İddia kaynakları, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra'nın Mi 11'in global lansmanında tanıtılacağını belirtiyorlardı ancak yanıldılar. Zira Çinli akıllı telefon firması, Mi 11 global lansmanında Mi 11 ailesine yeni modeller eklemedi. Ancak bu durum, söylentilere engel olamadı. Umutlar yerini korurken, adı geçen telefonlardan biri YouTube'da tüm detaylarıyla paylaşıldı. Evet, Xiaomi Mi 11 Ultra'dan bahsediyoruz.
Mi 11 Ultra hakkında paylaşılan video, son zamanlarda karşılaştığımız en büyük sızıntılardan biri. Çünkü söz konusu videoda, Mi 11 Ultra'nın her bir detayından bahsediliyor. Videoya göre Mi 11 Ultra'nın özellikleri arasında ise Mi 11'e göre çok farklı donanımlar mevcut. Örneğin söz konusu videoda telefonun yanlarının kavisli olduğunu görüyoruz. Bunu dışında arka tarafta şaşkınlığımız belirtmeden geçemeyeceğimiz bir tasarım dili bulunuyor.
Xiaomi'nin Mi 11 Ultra'nın arkasına ikincil bir ekran konumlandırdığını görüyoruz. Yani telefonun arkasında küçük bir ekran daha var. Bu ekranın arka kameralar ile selfie çekimleri yapabilmek amacıyla telefona eklenmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kamera modülü oldukça büyük ve tabiri caizse 'ben buradayım' diyor. Burada, modülün yüzeyinde 120x Ultra Pixel AI Camera detayının yer aldığını da belirtelim. Anlaşılan Mi 11 Ultra 120x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabilecek. Tabii bu yakınlaştırma oranının, 100x dijital yakınlaştırma yapabilen Samsung Galaxy S21 Ultra'ya nazaran ne kadar avantajlı olduğu telefonun resmi tanıtımı yapıldığında ortaya çıkacak.
Xiaomi Mi 11 Ultra YouTube videosu, büyük ses getirmiş olacak ki YouTube tarafından hemen kaldırıldı. Ancak başka kanallar söz konusu videoyu tekrar yükledi. Bu noktada şu önemli notu sizinle paylaşmamızda da büyük fayda var; Xiaomi Mi 11 Ultra, henüz Xiaomi tarafından doğrulanmış bir model değil. Yani videodaki telefon, aslında sahte olabilir. Bu yüzden Xiaomi'den yapılacak bilgilendirmeleri takip etmek en doğrusu olacaktır.
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