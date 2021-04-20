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  4. Önce tinerle, sonra bıçakla! ''Sevgilimi neden taksine aldın?'' saldırısı

Önce tinerle, sonra bıçakla! ''Sevgilimi neden taksine aldın?'' saldırısı

20.04.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı. Taksici hastaneye kaldırılırken zanlılar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Adana merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya’nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

YÜZÜNE TİNER DÖKTÜLER, YETMEDİ BACAĞINDAN BIÇAKLADILAR

Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin “Sevgilimi neden taksine aldın” diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.
Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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