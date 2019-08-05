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Önce trafik levhasına, ardından duvara çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Avcılar'da seyir halinde olan minibüs sürücüsü önce trafikte levhasına ardından da duvara çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan minibüs şoförünü, hava yastığının kurtardığı o kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 11 Temmuz Perşembe günü saat 08.15 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Ambarlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LDP 974 plakalı yolcu minibüsünün şoförü az sayıda yolcuyla Ambarlı’ya doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra yol ayrımına gelen sürücü bir anlık dalgınlık sonucu trafik levhasına çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, duvara çarparak durabildi.

HAVA YASTIĞI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün şoförü ise çarpmanın etkisiyle patlayan hava yastığına yüzünü çarparak kurtuldu. Ancak emniyet kemeri takılı olmadığı için yan koltuğa uçtu. Kazadan bir süre sonra yolcular ve sürücü hızla araçtan indi. Kaza anı ve yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar minibüs

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