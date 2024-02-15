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  4. Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.02.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da meydana gelen toprak kayması felaketinde 9 kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yoğun mücadelenin sürdüğü ilde kanuna aykırı eylemleri önlemek isteyen sınır komşusu illerden tek tek tedbir kararları geliyor. Tunceli Valiliği'nin dün aldığı kararın ardından bugün de Sivas Valiliği Erzincan'a geçişi yasaklandı.

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Sivas Valiliği, toprak kayması felaketinin yaşandığı Erzincan'la ilgili yasaklama kararı aldı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla şahıs ve araçların Erzincan iline gidebileceği" belirtildi. Açıklamada, Sivas'tan Erzincan'a çıkışların 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

AA-20240213-33694654-33694651-ERZINCANDA_ALTIN_MADENININ_BULUNDUGU_BOLGEDE_TOPRAK_KAYMASI_MEYDANA_GELDI

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"13.02.2024 günü saat 14.00’de Erzincan ili İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili olarak, Erzincan iline kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimizden çıkışlarının 2911 sayılı kanunun 17 ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince; Sivas ili coğrafi sınırları içerisinde 20/02/2024 günü saat 23.59’a kadar (7) gün süreli Valilik Makamının kararı gereğince yasaklanmıştır."

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TUNCELİ DE DUYURMUŞTU

Dün de Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak olay yerine eylem ve etkinlik amacıyla gidecek olan kişilerin ve araçlarının kısıtlandığını duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Sivas toprak kayması
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