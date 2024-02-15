Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Sivas Valiliği, toprak kayması felaketinin yaşandığı Erzincan'la ilgili yasaklama kararı aldı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla şahıs ve araçların Erzincan iline gidebileceği" belirtildi. Açıklamada, Sivas'tan Erzincan'a çıkışların 7 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"13.02.2024 günü saat 14.00’de Erzincan ili İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili olarak, Erzincan iline kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimizden çıkışlarının 2911 sayılı kanunun 17 ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince; Sivas ili coğrafi sınırları içerisinde 20/02/2024 günü saat 23.59’a kadar (7) gün süreli Valilik Makamının kararı gereğince yasaklanmıştır."

TUNCELİ DE DUYURMUŞTU

Dün de Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ile ilgili olarak olay yerine eylem ve etkinlik amacıyla gidecek olan kişilerin ve araçlarının kısıtlandığını duyurulmuştu.





