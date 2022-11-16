HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Önce Twitter, sonra Meta şimdi de Amazon! Büyük şok yarattı... Bu haber, 10 bin kişiyi etkileyecek

Önce Twitter, sonra Meta şimdi de Amazon! Büyük şok yarattı... Bu haber, 10 bin kişiyi etkileyecek

16.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da büyük bir operasyona imza atıp çok sayıda kişiyi işten çıkardı... Twitter'dan sonra bir kötü haber de Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta'dan geldi. Meta da 11 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Son olarak bir kötü haber de ABD merkezli alışveriş devi Amazon’dan geldi. Amazon'un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. Eğer bu plan gerçekleşirse, ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Önce Twitter, sonra Meta şimdi de Amazon! Büyük şok yarattı... Bu haber, 10 bin kişiyi etkileyecek

Twitter başlattı, Meta devam ettirdi, şimdi ise gözler Amazon'a çevrildi. ABD ve Avrupa’da teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası genişliyor. Hatırlayacağınız üzere 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk'ın olan Twitter çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise 9 Kasım’da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktarmıştı. Şimdi bir kötü haber de Amazon için geldi.

10 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Amazon

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak

"KURULUŞUNDAN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA"

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, dünya genelinde 788 teknoloji şirketi bu yıl 120 bin 699 çalışanının işine son verdi.

ABD'DE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 67 BİNİ AŞTI

ABD'de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket, çalışan sayısında azalmaya gitme veya işe alımları durdurma kararı aldı.

Crunchbase'in verilerine göre, kasım ortası itibarıyla ABD'de teknoloji sektöründeki bu yıl 67 bini aşkın çalışan işinden oldu.

Uzmanlar, birçok teknoloji şirketinin salgın döneminde fazla işe alım yaptığını ve şimdi zor zamanlar yaşadığını ifade ediyor. Amazon ve Meta gibi 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerin gerisinde kalan teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar eridi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaya çıktı! Cihazlarda kullanılacakOrtaya çıktı! Cihazlarda kullanılacak
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydumMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum
İstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşini ve kızını kaybettiği noktaya geldiİstiklal Caddesi'nde en acı an! Eşini ve kızını kaybettiği noktaya geldi
Anahtar Kelimeler:
Amazon işten ayrılış işten çıkarma

En Çok Okunan Haberler

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.