Önce Twitter, sonra Meta şimdi de Amazon! Büyük şok yarattı... Bu haber, 10 bin kişiyi etkileyecek

Twitter başlattı, Meta devam ettirdi, şimdi ise gözler Amazon'a çevrildi. ABD ve Avrupa’da teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası genişliyor. Hatırlayacağınız üzere 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk'ın olan Twitter çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise 9 Kasım’da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktarmıştı. Şimdi bir kötü haber de Amazon için geldi.

10 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

"KURULUŞUNDAN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA"

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, dünya genelinde 788 teknoloji şirketi bu yıl 120 bin 699 çalışanının işine son verdi.

ABD'DE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 67 BİNİ AŞTI

ABD'de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket, çalışan sayısında azalmaya gitme veya işe alımları durdurma kararı aldı.

Crunchbase'in verilerine göre, kasım ortası itibarıyla ABD'de teknoloji sektöründeki bu yıl 67 bini aşkın çalışan işinden oldu.

Uzmanlar, birçok teknoloji şirketinin salgın döneminde fazla işe alım yaptığını ve şimdi zor zamanlar yaşadığını ifade ediyor. Amazon ve Meta gibi 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerin gerisinde kalan teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar eridi.

(AA)

