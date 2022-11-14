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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos hakkında şaşırtan haber! "124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak"

14.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 124 milyar dolarlık bir serveti var. Bezos, dudak uçuklatan bu servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olmayı başarıyor. Fakat Amazon'un kurucusu Bezos'un serveti ile ilgili çıkan şaşırtıcı bir haber, gündeme damgasını vurmuş durumda. Reuters'ın CNN'i kaynak göstererek paylaştığı habere göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos hakkında şaşırtan haber! "124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak"

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanlarından biri olarak anılıyor. Bezos'un serveti ise oldukça büyük, hatta dudak uçuklatıcı bir seviyede. Öyle ki Jeff Bezos'un servetini zamanında pirinç taneleri ile anlatan bile oldu. Şimdilerde Bezos'un 124 milyar dolarlık net serveti olduğu paylaşılıyor. Bezos, servetiyle neredeyse birçok kişinin hayal ettiği çok sayıda şeyi gerçekleştirebilir. Ancak ünlü milyarderin servetini kullanmak için şaşırtıcı bir planı olduğu konuşuluyor. Öyle ki, "dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos, servetinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamayı seçebilir" deniliyor.

ULUSLARLARASI BASIN KURULUŞLARI PAYLAŞTI! "JEFF BEZOS SERVETİNİ BAĞIŞLAYACAK"

Reuters'ın CNN'i kaynak göstererek aktardığı habere göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir çoğunluğunu hayattayken hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.

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SERVETİNİN BÜYÜK BİR KISMINI NERELERE BAĞIŞLAYACAK?

CNN'nin haberinde ise Bezos'un verdiği özel röportajda, servetinin büyük kısmını iklim değişikliğiyle mücadeleye ve derin sosyal ve politik bölünmeler karşısında insanlığı birleştirebilecek insanları desteklemeye adayacağını söylediği belirtiliyor.

Jeff Bezos, kurucusu olduğu ABD'li e-ticaret devi Amazon'un 27'nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmıştı.

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Amazon Jeff Bezos jeff bezos serveti

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