HABER

"Önceliğimiz Türkiye-Çekya ilişkilerinde iş birliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine atanan Egemen Bağış: - "Önceliğimiz, Türkiye-Çekya ilişkilerinde önemli iş birliği potansiyellerine sahip olan enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artırmaya çalışarak bu milli hedefi gerçekleştirmek ve yeni hedefler koymak olacaktır"

PRAG (AA) - Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış, Türkiye ve Çekya arasında enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırmak için çalışacağını belirtti.

Bağış, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye’nin yeni Prag Büyükelçisi olarak atandığını hatırlattı.

Atamadan ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Başbakan Andrej Babiş ve Dışişleri Bakanı Tomas Petricek’e de diplomatik jest yaparak süreci hızlandırdıkları için ayrıca teşekkür etti.

Bağış, uzun yıllar siyasi kurum ve partiler gibi çeşitli mecralarda edindiği deneyimleri diplomasi alanında Türkiye için değerlendirebilme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Rahmet ve minnetle andığımız, ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan diplomatlarımızın meslektaşı olmaktan da gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 2013’te ikili ticaret hacmi için 5 milyar dolarlık hedef belirlendiğini hatırlatan Bağış, 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,65 milyar dolara çıktığını, hedefe yaklaşıldığını kaydetti.

Bağış, “Büyükelçilikte tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte önceliğimiz, Türkiye-Çekya ilişkilerinde önemli iş birliği potansiyellerine sahip olan enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artırmaya çalışarak bu milli hedefi gerçekleştirmek ve yeni hedefler koymak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çek halkının en çok tercih ettiği turizm destinasyonlarından birinin Türkiye olduğunu ve Türk öğrencilerin de değişim programları kapsamında bu ülkeyi tercih etmesinin iki ülke halkları arasındaki bağları kuvvetlendireceğini vurgulayan Bağış, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı’nın Galiçya cephesinde şehit düşerek Çek Cumhuriyeti topraklarındaki üç ayrı şehitlikte Çek halkının ebedi misafiri olarak yatan kahraman askerlerimiz, halklarımız arasındaki en özel bağı oluşturmaktadır. Türk milletinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde hasar gören 1920’li yıllardan kalma Bohemya kristali avizelerinin Çek hükümetince yenilenmiş olması da halkımızın takdirini kazanmıştır."

Bağış, Prag’da bugüne kadar görev yapmış bütün büyükelçilere çalışmalarından ötürü teşekkür ederek "Çek Cumhuriyeti’nin AB üyelik sürecimize verdiği desteğin de devamı için elimizden geleni yapacak ve küresel barışı inşa çabalarına katkı sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atanmıştı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
İmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadırİmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadır
Dara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyorDara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prag Prag Büyükelçisi Egemen Bağış

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.