"Önceliğimiz Türkiye-Çekya ilişkilerinde iş birliği"

PRAG (AA) - Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış, Türkiye ve Çekya arasında enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırmak için çalışacağını belirtti.

Bağış, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye’nin yeni Prag Büyükelçisi olarak atandığını hatırlattı.

Atamadan ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Başbakan Andrej Babiş ve Dışişleri Bakanı Tomas Petricek’e de diplomatik jest yaparak süreci hızlandırdıkları için ayrıca teşekkür etti.

Bağış, uzun yıllar siyasi kurum ve partiler gibi çeşitli mecralarda edindiği deneyimleri diplomasi alanında Türkiye için değerlendirebilme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Rahmet ve minnetle andığımız, ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan diplomatlarımızın meslektaşı olmaktan da gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.