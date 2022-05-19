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  4. Öndeki aracı çöp atarken görüntüleyip sosyal medyada paylaştı! İşte tepki çeken olayın cezası

Öndeki aracı çöp atarken görüntüleyip sosyal medyada paylaştı! İşte tepki çeken olayın cezası

19.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir sürücü ışıkta durduğu sırada öndeki aracın dışarıya çöp attığını fark etti. Bu anları hemen cep telefonuyla kaydeden sürücü daha sonra sosyal medyadan paylaştı. Birçok kullanıcının tepki gösterdiği görüntülerin ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve yere çöp atan sürücüye 196 lira ceza kesti.

Öndeki aracı çöp atarken görüntüleyip sosyal medyada paylaştı! İşte tepki çeken olayın cezası

Bursa’da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.’ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

BB

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte durduğu sırada hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ö.S. olduğunu tespit etti. Ö.S.’ye araçtan yere çöp attığı gerekçesiyle 196 TL ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza
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