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Önder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de AK Parti iktidarının sürekli kılınması ya da ayakta kalması üzerine kurgulanmış bir muhalefet yapısı olduğunu söyledi.

Önder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'de AK Parti iktidarının sürekli kılınması ya da ayakta kalması üzerine kurgulanmış bir muhalefet yapısı olduğunu söyledi. Aksakal, ittifak tartışmalarıyla ilgili de, "DSP kimseyle ittifak ve işbirliği içerisinde değildir. Halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyor" dedi.
DSP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Nurhan Başoğlu'na destek için Zonguldak'ta bulunan Genel Başkanı Önder Aksakal, partililerle birlikte esnafı ziyaret etti. Aksakal, kent merkezini dolaşırken CHP seçim bürosuna da girdi. CHP'lilerle tokalaşan Aksakal, seçimlerde başarılar diledi.
Aksakal, ardından parti binasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 433 adayla seçimlere girdiklerini ifade eden Aksakal, 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve geleceğinin belirlenmesi için çok önemli olduğunu söyledi. Gazetecilerin, Ak Partililerin, HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olduğu yönündeki açıklamaları konusundaki görüşlerini sorduğu Aksakal, şunları söyledi:
"Kimin, kiminle ittifak yaptığı konusu Türkiye'de tam bir muamma. Bunu biz şöyle adlandırıyoruz. Türkiye’de parlamentodaki siyaset tek merkezden yönetiliyor, AK Parti iktidarının sürekli kılınması ya da ayakta kalması üzerine kurgulanmış bir muhalefet yapısı var. Hangi partinin, hangi partiyle ittifak yaptığı konusu her iki kesimde de farklı görünüyor. DSP bu çerçevede kimseyle ittifak ve iş birliği içerisinde değildir. Halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyor." dedi.
'DSP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ OLACAK'
Türkiye'de samimiyetsiz bir siyasetin devam ettiğini ifade eden Aksakal, DSP'nin 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olacağını söyledi. 31 Mart'ta seçmenin DSP'ye çok ciddi destek vereceğine inandıklarını belirten Aksakal, "Düne kadar Atatürk'e küfür edenler, düne kadar caminin kapısından geçmeyenler, bugün en büyük dindar adam görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Ne için? Sadece toplumun oyunu alabilmek için. Biz siyaseti samimiyet düzeyinde yapmaya çalışıyoruz. Mevlana, 'Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol' demiş. DSP'nin devleti yönetme isteği bugün maalesef ana muhalefet pozisyonunda olan partide yok. CHP 27 yıl geçmesine rağmen bir hükümete ortak bile olamamıştır. DSP ise 3 defa devleti yönetti. CHP tabanını sadece Atatürk'ün kurduğu parti anlayışıyla oraya oy vermeye çalıştırdığını düşünürsek, artık 31 Mart sandıklarında tabanın bu düşüncede olmadığını göreceğiz. DSP'ye çok ciddi bir destek olacak. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi DSP olacak. 2023 seçimlerine giden yolda da inşallah DSP, Türkiye'nin yeniden birinci partisi olacaktır" dedi.

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Önder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyorÖnder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyorÖnder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyorÖnder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde seçimlere katılıyor

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