One more thing: 13 inç MacBook Air tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Silicon'lu MacBook Pro hayali sonunda gerçek oldu. Apple'ın ilk olarak WWDC 2020 etkinliğinde bahsettiği ARM tabanlı Apple M1 Apple Silicon işlemcisini kullanan ilk MacBook modeli, düzenlenen ''One More Thing'' etkinliğinde görücüye çıktı. Apple tarihindeki ARM tabanlı ilk model 13 inç MacBook Air sahne aldı.

13 İNÇ MACBOOK AİR ÖZELLİKLERİ

Apple Silicon işlemcisi M1 ile gelen 13,3 inçlik MacBook Air, bir önceki nesile oranla 3,5 kat daha hızlı ve yine bir önceki modele oranla 5 kat daha başarılı grafik performansına sahip. 2 kat daha hızlı SSD de yeni MacBook Air'ın özelliklerinden biri. Tüm bunlara rağmen yeni Mac bilgisayarın herhangi bir fanı yok.

Silent Design ile gelen 13 inç MacBook Air, 15 saate kadar web gezintisi, 18 saate kadar video oynatmaya izin veriyor. Yeni bilgisayarın kamerasında da iyileştirmeler yapılmış durumda.

13 İNÇ MACBOOK AİR FİYATI

Touch ID desteğine sahip olan M1 işlemcili MacBook Air fiyatı 999 dolar olarak belirlendi. Eğitim için ise yeni MacBook Air 899 dolardan satın alınabilecek.

