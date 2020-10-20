One UI 2.5 güncellemesi ile Galaxy S9'a gelen yenilikler

Samsung, Galaxy S20 ailesi ile birlikte yeni arayüzü olan One UI 2.5’i tanıtmıştı. 2020 yılı içerisinde diğer Galaxy modellerine de geleceği söylenen bu arayüz güncellemesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Samsung, A70’in ardından bugun de Galaxy S9 için One UI 2.5 arayüz güncellemesini indirime sundu.

GALAXY S9 ONE UI 2.5 GÜNCELLEMESİ NELER GETİRİYOR?

OTA üzerinden yayınlanan ve G96xFXXUCFTJ2 yapı numarasına sahip olan bu güncelleme ile Galaxy S9 size oluyor adeta Galaxy S20. Her Android güncellemesinde olduğu gibi kademe kademe olarak sunulan bu güncellemeyi Ayarlar>Yazılım Güncelleme bölümünden indirip yükleyebilirsiniz.

Türkiye’de bu hafta içerisinde yayınlanacağını düşündüğümüz One UI 2.5 güncellemesi ile sisteme yeni özelliklerin eklenmesinin yanında sistem performansında da gözle görünür artışlar vadediliyor. Aşağıdan güncelleme ile Galaxy S9’a eklenecek olan tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta daha net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.

Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.

Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlıyor. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırıyor. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebiliyor. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.

Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.

Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.

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