İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, "Önemli bir adım attık. Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık." dedi.

Seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdüren İmamoğlu, otobüsten halkı selamladı.

Daha sonra Fevzi Çakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldıkları ortak yayını hatırlatarak, özel bir ana hep beraber hizmet ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, önemli bir adım attıklarının altını çizerek, "Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi, Allah aşkına bundan korkunuz neydi? Bunu 16-17 yıldır bunu niye yapmadınız? Milletin huzurunda tartışmayı, konuşmayı, münazara etmeyi niçin kabul etmediniz? Bak yapılabiliyormuş. Neticede çıktık konuştuk, sohbet ettik. Herkes samimiyetlere, İstanbul'a kim hakim ona baktı. Ölçecek, biçecek ve karar verecek. Günün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle beraber millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz ne dedik? Biz yola çıktığımız ilk gün 'Bu milleti barıştıracağız.' dedik." değerlendirmesinde bulundu.