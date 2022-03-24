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Önemli bir kilometre taşı: Apple duyurdu! iPhone SE'de kullanacak

24.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, akıllı telefonu iPhone için dikkat çekici bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, yeni iPhone SE için "özel alüminyum" adımını atıyor. Bu yeni malzemenin eritme işleminin "alüminyum üretiminde önemli bir kilometre taşı" olduğu söyleniyor.

Önemli bir kilometre taşı: Apple duyurdu! iPhone SE'de kullanacak

Apple, alüminyumun eritme sürecinde büyük ilerlemeler yaşanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone SE'de özel bir tür alüminyum kullanma amacında olduğunu duyurdu.

APPLE'DAN ALÜMİNYUM ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞME İÇİN ADIM

Apple, söz konusu alüminyumu, Apple ürünlerinde kullanılmak üzere ilk kez bu kadar ticari saflıkta ve endüstriyel ölçekte birincil alüminyum ürettiğini açıklayan ELYSIS şirketinden satın alıyor. Herhangi bir karbon emisyonu yaratmadığı söylenen eritme işlemi, bazı kaynaklarda "alüminyum üretiminde önemli bir kilometre taşı" olarak ifade ediliyor. Alüminyum, hidroelektrik kullanılarak yapılıyor.

Apple-Green-Bonds-innovative-technology-aluminum

Apple açıklamasında, 2018'de başlayan bir yatırım ortaklığı yoluyla alüminyum üretimindeki bu devrim niteliğindeki ilerlemeyi teşvik ettiğini, ertesi yıl ilk alüminyum partisini satın aldığını ve 16 inç MacBook Pro'nun üretiminde kullandığını kaydetti.

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YOL HARİTASINDA ŞİMDİLİK YENİ iPHONE SE VAR

Şirket, daha önce de söylediğimiz gibi temin edeceği bu özel alüminyumu yeni iPhone SE'de kullanmayı planlıyor. Apple'ın gelecekteki iPhone'lar için yol haritası ise şimdilik bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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