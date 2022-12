'Önemli duyuru yapacağım' diyerek merak uyandırmıştı! Trump'ın açıklaması bakın ne çıktı

Trump'ın “önemli duyuru” yapacağım dediği açıklama "dijital ticari kart" çıktı! Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın." ifadesini kullandı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, “önemli duyuruları” olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu.” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

I had some MAJOR ANNOUNCEMENTS the last couple of weeks, too…



✔️ Inflation’s easing

✔️ I just signed the Respect for Marriage Act

✔️ We brought Brittney Griner home

✔️ Gas prices are lower than a year ago

✔️ 10,000 new high-paying jobs in Arizona