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'Önemli duyuru yapacağım' diyerek merak uyandırmıştı! Trump'ın açıklaması bakın ne çıktı

16.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün “önemli bir duyuru” yapacağını söylemişti. Donald Trump'ın "önemli duyuru" yapacağım dediği açıklama "dijital ticari kart" çıktı. Dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi Trump'ı değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartlar dikkat çekti. Trump, dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor" dedi. Trump'a tepkiler gelirken, ABD Başkanı Joe Biden da Trump'a gönderme içeren bir paylaşım yapt

'Önemli duyuru yapacağım' diyerek merak uyandırmıştı! Trump'ın açıklaması bakın ne çıktı

Trump'ın “önemli duyuru” yapacağım dediği açıklama "dijital ticari kart" çıktı! Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın." ifadesini kullandı.

Trump

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, “önemli duyuruları” olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

“SON İKİ HAFTA BENİM DE ‘ÖNEMLİ DUYURULARIM' OLDU"

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu.” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor. (AA)

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