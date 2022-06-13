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Önemsiz diyerek geçmeyin! Geceleri uyutmuyorsa mutlaka doktora gidin

13.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi her sene milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor. Kalp krizi ani yaşansa da öncesinde bazı belirtiler gösterebiliyor. Bu belirtilerin genellikle kalpta ağrı ve sıkışma hissi olduğu düşünse de bir neden olmadan terlemek de ciddi bir belirti olarak görülüyor.

Önemsiz diyerek geçmeyin! Geceleri uyutmuyorsa mutlaka doktora gidin

Kalp krizi, kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp krizi çok ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Uzmanlar kalp krizi belirtileri arasında bulunan terlemenin egzersiz yapmıyorsanız ve terlemeniz ısı kaynaklı değilse erken kalp sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

GECE TERLEMELERİ YAŞANIYORSA DİKKAT

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Gece terlemeleri, kadınlar için kalp sorunlarıyla ilgili yaygın bir uyarı belirtisidir. Birçok kadının yatakta terleme ile ilişkilendirdiği menopoz sırasında gece terlemeleri yaşanması olağandır. Ancak çarşaflar sırılsıklam uyanmak ya da terleme nedeniyle uyuyamamak da özellikle kadınlarda kalp krizi belirtisi olabilir.

KALP KRİZİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

  • Göğüs ağrısı, baskı ve rahatsızlık hissi
  • Yansıyan ağrı
  • Nefes darlığı
  • Halsizlik
  • Sersemlik
  • Çarpıntı
  • Sindirim problemleri

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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