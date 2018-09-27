OnePlus 6T, 17 Ekim’de görücüye çıkıyor

OnePlus’ın akıllı telefon sektöründeki yükselişi çok hızlı gerçekleşti. Çinli üreticinin satışa sunduğu ilk model fiyatı nedeniyle büyük ses getirmişti. Bu durum aynı zamanda amiral gemisi modellerin yarı fiyatına da satılabileceğinin bir göstergesiydi.

Sonraki modellerinde de agresif fiyat politikasından ödün vermeyen OnePlus, 5 – 6 sene gibi kısa sayılabilecek sürede önemli bir müşteri kitlesine erişmeyi başardı. Şimdi Çinli üretici yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6T ile bu kitleyi biraz daha genişletmeyi amaçlıyor.

OnePlus 6T hakkında şimdiye kadar pek çok rapor ve sızıntıya tanıklık ettik. Bu sızıntılar doğrultusunda konuşacak olursak, telefonun Snapdragon 845 yonga setinden güç alacağını söyleyebiliriz. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan 6T, 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Arka tarafında 12MP + 20MP’lik çift ana kamera kurulumuyla gelecek olan telefon benzersiz bir hızlı şarj özelliğiyle gelecek. OnePlus 6T’nin 10 dakika içerisinde pilinin yüzde 40’ını şarj edeceği söyleniyor.

6.41 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan telefon eğer bir aksilik çıkmazsa 17 Ekim’de tanıtılmış olacak. Premium özelliklerle donatılan modelin her zaman olduğu gibi yine uygun bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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