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OnePlus 6T AnTuTu da göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:51 | Son Güncelleme

OnePlus’ın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni amiral gemisi modeli AnTuTu’ya göre en hızlı ikinci Android telefon oldu. İşte OnePlus 6T AnTuTu performansı ve diğer detaylar.

OnePlus 6T AnTuTu da göründü

Uygun fiyatlı amiral gemisi modelleriyle kısa zamanda önemi bir müşteri kitlesine erişen OnePlus, geçtiğimiz gün yeni modelini tanıttı. OnePlus 6T küçük çentikli tasarımı, güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Çinli üreticinin yeni amiral gemisi modeli AnTuTu’da da hayli başarılı bir performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz gün AnTuTu’ya konuk olan OnePlus 6T toplamda aldığı 298011 puanla en hızlı ikinci Android telefon olmayı başardı. Asus’un oyun odaklı akıllı telefonu ROG Phone, ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

OnePlus 6T bu performansıyla Xiaomi’nin oyun odaklı akıllı telefonu Black Shark’ı da geride bırakmış oldu.

Elbette burada şu noktayı atlamamak gerekiyor. Henüz bu sıralamada Kirin 980’den güç alan yeni Huawei modelleri bulunmuyor. Muhtemelen Kasım ayı sıralamasında çok şeyler değişecektir. Keza Kirin 980’den güç alan 3 farklı Mate 20 modeli bulunuyor. Dolayısıyla Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X performans anlamında Snapdragon 845 yonga setinden güç alan modelleri geride bırakabilir. Açıkçası bu zaten beklenen birşey. Dolayısıyla bir sonraki ay yeni Mate 20 modellerini zirvede görebiliriz. Hatta bunlara 31 Ekim’de tanıtılacak olan Honor Magic 2 modeli de eşlik edebilir. Zira Magic 2 modelinin de Kirin 980 ile geleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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OnePlus akıllı telefon

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