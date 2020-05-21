OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro Türkiye'de satışa çıktı, ortalık karıştı!

OnePlus 7T serisi, OnePlus 7 ve özellikle OnePlus 7 Pro'nun biraz geliştirilmiş versiyonu olarak satışa çıktı. OnePlus telefonlar Türkiye'ye gelmediği için OnePlus 7T Pro meraklıları, akıllı telefonları başka kanallar aracılığıyla temin etti. Ancak bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye'de resmi olarak ofisi bulunmayan OnePlus, OnePlus Garantili olarak OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro'yu satışa çıkarttı.

İŞTE ONEPLUS 7T VE ONEPLUS 7T PRO'NUN FİYATI

OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro, Türkiye'nin büyük internet mağazalarından birinde satışa sunuldu. Mağazada yer alan bilgilere göre OnePlus 7T fiyatı 5,999 TL'den, OnePlus 7T Pro fiyatı ise 8,999 TL'den listelenmiş durumda. Olayı daha da ilginçlendiren ise cihazların OnePlus Türkiye Garantili olarak satışa sunulmaları.

ONEPLUS TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

OnePlus Türkiye bilindiği kadarıyla henüz Türkiye'de aktif değil. Son zamanlarda OnePlus'ın Türkiye pazarına girmek istediği bilinse de henüz böyle bir atak yapılmadı. Fakat OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro'nun OnePlus Türkiye garantili olarak satılması büyük soru işareti yarattı. Bu olay sosyal medyada da gündem oldu. Tahminler mağazanın bir hata yaptığı görüşünde. Önümüzdeki günlerde OnePlus'ın veyahut OnePlus'ın ana markası Oppo'nun konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

