OnePlus 8 Pro DxOMark puanı açıklandı!

OnePlus 8 Pro OnePlus'ın tanıtım etkinliği ile birlikte geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Telefon tanıtımının ardından oldukça ilgi çekti. Zira, OnePlus'ın iddiasına göre OnePlus 8 Pro, rakiplerinden daha uygun bir fiyatla daha iyi özellikler sunmaktaydı. OnePlus 8 Pro için çıkan inceleme videolarında da editörler OnePlus 8 Pro'nun kameralarına dikkat çekiyordu. Fakat kesin bir şey söylemek için erkendi zira akıllı telefon birçok kişi için kriter olan DxOMark'ın test masasına daha konuk olmamıştı. Nitekim merakları gideren açıklama DxOMark'tan geldi.

ONEPLUS 8 PRO DXOMARK'A KONUK OLDU

DxOMark OnePlus 8 Pro'yu inceledi ve puanlamasını yaptı. Fakat her şey OnePlus'ın istediği gibi gitmedi. Akıllı telefonun arka kameralarıyla binlerce çekim yapan DxOMark, OnePlus 8 Pro'ya fotoğraf yetenekleri için 126 puan vermeyi, video yetenekleri için ise 103 puan vermeyi layık gördü.

İŞTE ONEPLUS 8 PRO'NUN DXOMARK PUANI

OnePlus 8 Pro DxOMark'tan genel ortalamada ise 119 puan alarak en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesine 10. sıradan giriş yaptı. Akıllı telefonun altında ise Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max gibi rakipler yer aldı. Yani aslında telefon bir performans sunmadı ancak OnePlus'ın beklediği gibi üst sıraları zorlayamadı. Bunu DxOMark'ın açıklamalarından da anlamak mümkün.