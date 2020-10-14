OnePlus 8T tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus 8T fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. OnePlus, günler öncesinden duyurusunu yaptığı OnePlus 8T etkinliğini gerçekleştirdi ve OnePlus 8, OnePlus 8 Pro'nun üzerine birkaç yenilik ekleyen OnePlus 8T'yi kamuoyunun beğenisine sundu.

ONEPLUS 8T ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8T; 6,55 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED Fluid Display ekran ile geliyor. Bu ekranın sol üst köşesinde OnePlus 8 serisinde olduğu gibi nokta çentik bulunuyor. Bu çentikte 16 MP'lik ön kamera bulunuyor. Telefon, gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. OnePlus 8T, 4500 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu batarya Warp Charge 65 desteği sayesinde 65W hızlı şarj edilebiliyor. OnePlus'ın aktardığına göre 15 dakikalık bir şarj süresi, tüm gün boyunca kullanım sunabiliyor. Warp Charge 65 adaptörü ise telefonun kutusundan çıkıyor.

OnePlus 8T'nin arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 16 MP geniş açılı kamera + 5 MP macro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak görev yapıyor. Kameralar, bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Video portre modu ve nightscape modu gibi özellikler bu kameralarla birlikte sunuluyor.