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OnePlus 9 işte böyle görünecek

23.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 9 serisi akıllı telefonların lansmanından önce tempoyu kademeli olarak artırıyor. Tipster Evan Blass, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun lansmandan önce birkaç görüntüsünü yayınladı.

OnePlus 9 işte böyle görünecek

Tipster, sıkıştırılmamış haliyle resmin yaklaşık 12.000 piksel yüksekliğinde olduğunu iddia ediyor. Resimler gerçekten de bize iki modelin ayrıntılı bir görünümünü veriyor. OnePlus 9 modelinin ek bir renk varyantına sahip olabileceği söylense de, bu modellerin temelde iki renk seçeneğiyle geleceği tahmin ediliyor. Evan Blass tarafından yapılan renderlar, hem OnePlus 9 hem de 9 Pro için iki renk seçeneğini yeniden onaylıyor.

Modellerin bir başka ilginç yanı ise Hasselblad tarafından ortaklaşa geliştirilen kamera. OnePlus, bugünki lansmana kadar bu cihazların kameraları tarafından yakalanan birkaç örneği paylaşmaya devam ediyor. OnePlus’ın, yalnızca Hindistan pazarı için görünen OnePlus 9R’yi de piyasaya sürmesi bekleniyor. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro’nun mobil oyun özelliklerine sahip olup olmayacağı henüz net olarak bilinmiyor.

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ONEPLUS 9R OYUNCULARA ÖZEL OLABİLİR

Ancak yakın zamanda OnePlus 9R’nin renderları, görünüşe göre oyun meraklılarına daha çekici bir mobil oyun deneyimi sağlamayı amaçlayan iki oyun tetikleyicisinin varlığını gösterdi. 23 Mart çıkış tarihini merakla beklerken, henüz modellerin tahmini fiyatlarını ortaya çıkaran herhangi bir sızıntı yok. Lansmana az kaldığı için neyse ki çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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