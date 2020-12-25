OnePlus 9 Lite 2021’de çok konuşulabilir

Bir süredir yaklaşmakta olan OnePlus 9 5G akıllı telefon hakkında birkaç söylenti duyuyoruz. Şimdi OnePlus 9 Lite hakkındaki söylentiler çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Buna dayanarak, OnePlus’ın 2021’in başlarında yer alan üç yeni akıllı telefon olan OnePlus 9, 9 Pro ve 9 Lite’ın tanıtılacağını söyleyebiliriz.
OnePlus 9 ve 9 Pro, Snapdragon 888 amiral gemisi SoC tarafından desteklenecek. Ancak fiyatı uygun olacak olan OnePlus 9 Lite’ın eski amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 SoC ile geleceği söyleniyor.
OnePlus 9 Lite’ın 90Hz veya 120Hz AMOLED ekrana sahip olması, 65W hızlı şarjı desteklemesi ve OnePlus 8T ile benzer kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. OnePlus 9 ve 9 Pro ise iddialara göre yeni bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak.
OnePlus 9 Lite’ın ise maliyeti düşürmek için plastik bir arka yüze sahip olacağı söyleniyor. Kamera kurulumu ise OnePlus 8 gibi olacak. Hızlı şarj konusunda ise 65W şarj desteği bu modelde de yer alacak.
OnePlus 9 Lite’ın ABD’de 749 dolara satılan OnePlus 8T’den daha ucuz olması bekleniyor. Söylentilere göre Lite model 600 dolar civarında fiyatlandırılacak. Bu nedenle telefonun Çin ve Hindistan’da çok daha ucuz olması gerekiyor. OnePlus 9 serisinin Mart 2021’de piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz.
Türkiye pazarına da resmi olarak giriş yapacak olan Çinli teknoloji devi, bu etkinlikte bir de akıllı saatini tanıtacak. En azından beklentiler bu yönde. Ekosistem oluşturma işine girecek olan firma, bakalım Huawei’den boşalan pazar payından pay alabilecek mi?
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