OnePlus 9 Lite 2021’de çok konuşulabilir

Bir süredir yaklaşmakta olan OnePlus 9 5G akıllı telefon hakkında birkaç söylenti duyuyoruz. Şimdi OnePlus 9 Lite hakkındaki söylentiler çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Buna dayanarak, OnePlus’ın 2021’in başlarında yer alan üç yeni akıllı telefon olan OnePlus 9, 9 Pro ve 9 Lite’ın tanıtılacağını söyleyebiliriz.

ONEPLUS 9 LİTE ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9 ve 9 Pro, Snapdragon 888 amiral gemisi SoC tarafından desteklenecek. Ancak fiyatı uygun olacak olan OnePlus 9 Lite’ın eski amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 SoC ile geleceği söyleniyor.

OnePlus 9 Lite’ın 90Hz veya 120Hz AMOLED ekrana sahip olması, 65W hızlı şarjı desteklemesi ve OnePlus 8T ile benzer kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. OnePlus 9 ve 9 Pro ise iddialara göre yeni bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak.

OnePlus 9 Lite’ın ise maliyeti düşürmek için plastik bir arka yüze sahip olacağı söyleniyor. Kamera kurulumu ise OnePlus 8 gibi olacak. Hızlı şarj konusunda ise 65W şarj desteği bu modelde de yer alacak.

OnePlus 9 Lite’ın ABD’de 749 dolara satılan OnePlus 8T’den daha ucuz olması bekleniyor. Söylentilere göre Lite model 600 dolar civarında fiyatlandırılacak. Bu nedenle telefonun Çin ve Hindistan’da çok daha ucuz olması gerekiyor. OnePlus 9 serisinin Mart 2021’de piyasaya sürüleceğini düşünüyoruz.