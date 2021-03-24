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  4. OnePlus 9 Pro dayanıklılık testine girdi! İşte aldığı sonuç

OnePlus 9 Pro dayanıklılık testine girdi! İşte aldığı sonuç

24.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro dün tanıtıldı. Hasselblad iş birliği ile geliştirilen akıllı telefonların en güçlü modeli, yani OnePlus 9 Pro, dayanıklılık testine tabi tutuldu. OnePlus 9 Pro testten şaşırtıcı bir sonuç ile çıktı.

OnePlus 9 Pro dayanıklılık testine girdi! İşte aldığı sonuç

OnePlus 9 ailesini dün gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte tanıttı. Bu etkinlikte OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'ya ek olarak, OnePlus Watch akıllı saat de görücüye çıktı. En çok dikkat çeken model ise tabi ki OnePlus 9 Pro'ydu. Markanın en güçlü modeli olan OnePlus 9 Pro'nun özellliklerini ve fiyatını açıklamasından sonra herkes telefonun dayanıklılık testlerinden nasıl çıkacağını merak etti. Nitekim bu merak, daha önce Samsung, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi markaların akıllı telefonlarına deyim yerindeyse işkence uygulayan bir YouTuber tarafından giderildi.

ONEPLUS 9 PRO DAYANIKLILIK TESTİ İLE GÜNDEMDE

JerryRigEverything kanalı, OnePlus 9 Pro'nun dayanıklılık testini yayınladı. Teste her zaman olduğu gibi akıllı telefonun ekranını 'çizmekle' başlayan kanal, daha sonra OnePlus 9 Pro'nun birçok noktasını test etti. Testin sonuna doğru her zaman olduğu gibi ekrana çakmak tutan kanal, şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaştı.

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BÜKÜLMEDİ, AYAKTA KALDI

OnePlus 9 Pro dayanıklılık testinden galip ayrıldı desek herhalde yanlış bir şey söylemeyiz. Zira telefonun kenarları ve ekranı sağlam bir şekilde çizilse bile sağlam kalmayı başardı. Üstelik telefon herhangi bir bükülme yaşamadı. Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen OnePlus 9 Pro'nun fiyatı 899 euro'dan başlıyor.

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youtube akıllı telefon
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