OnePlus 9RT’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

OnePlus 9RT ile ilgili ilk detaylar geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Buna göre OnePlus’ın yeni üst seviye cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak.

120Hz’lik ekran yenileme hızına sahip bir panelle gelecek olan telefonda 65W hızlı şarj özelliği de bulunacak. 12GB RAM’in bulunacağı cihazın bataryası ise 4500 mAh.Peki bu özelliklere sahip bir telefon için istenen tutar ne kadar?

ONEPLUS 9RT'NİN FİYATI

Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 9RT yaklaşık olarak 465 dolarlık bir etikete sahip olacak.

Sızdırılan özellikleri göz önüne aldığımızda bu fiyatın oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

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