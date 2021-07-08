OnePlus, Nord N10 5G ile artık resmen Türkiye’de!

OnePlus Türkiye operasyonuna başlıyor mu yoksa başlamıyor mu derken, firmadan resmi açıklama yapıldı. Yakın bir zamanda Oppo ile güçlerini birleştireceğini duyuran ve OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord N10 5G gibi akıllı telefonları bulunan OnePlus artık resmen Türkiye'de.

ONEPLUS TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPTI

Küresel teknoloji markası OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Markanın ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modeli Türkiye pazarında raflardaki yerini aldı. Snapdragon 888 işlemcili OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için henüz bir açıklama yapılmış değil.

OnePlus Kurucusu ve CEO’su Pete Lau şunları söyledi: “OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak… Bu bizim en ileri teknolojileri daha fazla kullanıcının erişimine sunmak için çok çalışmamız anlamına geliyor. OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor. Artık daha fazla kullanıcı kaliteden ödün vermeden rahat bir deneyim yaşayabilecek.”

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen ise şöyle konuştu: “Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.”

ONEPLUS NORD N10 5G ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord N10 5G, OxygenOS ile birlikte geliyor. Telefon 6.49 inç FHD+ ekran ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Nord N10 5G'nin ekranının altında 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasiteyi 512 GB'a kadar artırmak mümkün. Cihaz 4.3000 mAh pile sahip ve Warp Charge 30W'yi destekliyor. Adından da anlaşıldığı üzere 5G desteği bulunan Nord N10 5G, Qualcomm Snapdragon 690 çipine sahip.

OnePlus Nord N10 5G’nin arkasında dörtlü kamera sistemi var. Özel makro ve mono kameraların yanı sıra 64 MP’lik bir ana kameraya ve 119 derecelik bir ultra geniş merceğe sahip olan akıllı telefonun selfie çekimleri veya görüntülü aramalar için ön kısmında 16 MP bir kamerası bulunuyor.

ONEPLUS NORD N10 5G'NİN FİYATI

Nord 10 5G'nin fiyatı da belli oldu. Telefonun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.699 TL olarak açıklandı.

ONEPLUS NORD N10 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ