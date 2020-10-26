OnePlus alt segmente de indi: OnePlus Nord N100 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus, Nord ile birlikte ilk kez amiral gemisi dışında akıllı telefon üretmişti. Aradan geçen onca zaman sonra OnePlus, OnePlus Nord N10 5G ve OnePlus Nord N100 ile karşımıza çıktı. OnePlus Nord N10 5G ile OnePlus Nord'a kardeş bir model çıkartan firma, OnePlus Nord N100 ile ise ilk kez giriş segmentine indi.

ONEPLUS NORD N100 ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord N100 özellikleri arasında HD+ çözünürlüğe sahip 6,52 inçlik LCD bir ekran var. Ekran, Nord N10 5G'de olduğu gibi sol üst köşesinde bir nokta çentiğe yer veriyor. Nokta çentikte telefonun 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası konumlanıyor. OnePlus Nord N100'ün ekranının altında ise Snapdragon 460 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nord N100 gücünü 5000 mAh kapasiteli, 18W hızlı şarj destekli bataryasından sağlıyor.

Nord N100'ün arka tarafında telefonun kameraları ve parmak izi okuyucusu yer alıyor. Kameralar, 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP bokeh kamera olarak görev yapıyor. Son olarak telefonun Android 10 tabanlı OxygenOS desteği ile geldiğini ve 5G desteği bulunmadığını ekleyelim.

ONEPLUS NORD N100 FİYATI

OnePlus Nord N100 fiyatı 179 pound olarak açıklandı. Telefon önümüzdeki günlerde bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

