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OnePlus CEO'su paylaştı: iPhone SE 2020 rakibi OnePlus Nord için iki önemli ipucu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

OnePlus'ın, OnePlus Nord veyahut OnePlus Z adında uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu iddialar ise OnePlus'ın ve OnePlus CEO'su Pete Lau'nun yaptığı paylaşımlar ile neredeyse doğrulandı. Peki Peta Lau OnePlus Nord için neler söyledi?

OnePlus CEO'su paylaştı: iPhone SE 2020 rakibi OnePlus Nord için iki önemli ipucu!

OnePlus bu zamana kadar hep amiral gemisi seviyesinde akıllı telefonlar üretti. Fakat şirket bu amiral gemilerini görece uygun bir fiyattan satışa sundu. Bu stratejiyle hareket eden şirket belirli bir başarı da yakaladı ve günümüzde de bu stratejiyi uygulamaya devam etti. Ancak bizzat OnePlus ve OnePlus'ın başındaki isimler tarafından yapılan paylaşımlar, OnePlus'ın bu stratejide uygun fiyatlı bir değişiklik yapacağını gösteriyor.

ONEPLUS NORD HAKKINDA TWEET ATTILAR

OnePlus tarafının uygun fiyatlı bir akıllı telefon üreteceği söyleniyor. Bu akıllı telefon bugün ise söylenti olmaktan biraz çıkmış durumda. Zira Hindistan Twitter hesabı, OnePlus Nord adındaki uygun fiyatlı bir telefonun 10 Temmuz'da tanıtılacağını duyuran bir tweet attı. Bu tweet çok kısa bir zaman sonra silindi ancak söz konusu tweet meraklı gözlerden kaçamadı. Fakat daha sonra OnePlus CEO'su Peta Lau başka bir tweet ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

OnePlus Twitter

'KİMLER HAZIR?'

OnePlus CEO'su Pete Lau, resmi Twitter hesabından OnePlus'tan gelecek yeni bir şey için kimin hazır olduğunu sordu ve mavi hatlara sahip bir OnePlus logosunun fotoğrafını paylaştı. Bu da OnePlus Nord'un yakında tanıtılacağı iddiasını oldukça güçlendirdi.

SIZDIRILAN ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus'ın iPhone SE 2020'ye bir rakip çıkartacağı söylentileri sektör içinde ayyuka çıkmıştı. OnePlus tarafından gelen paylaşımlar da bu konuda bize önemli sinyaller vermekte. İddialara göre OnePlus Nord ya da diğer adıyla OnePlus Z'de 6GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı yer alacak ve 315 dolardan satışa sunulacak. Önümüzdeki günlerde OnePlus'tan konu hakkında daha çok paylaşım gelmesi olası.

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