OnePlus MediaTek ile anlaştı

OnePlus’ın, yaygın olarak OnePlus Nord 2 olarak adlandırıldığına inanılan Dimensity 1200 destekli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu akıllı telefonun Temmuz ayında piyasaya çıkacağı söyleniyor ve Hindistan, cihazı görecek pazarlardan biri.

Şimdi, Digital Chat Station’dan gelen yeni bir ipucu, yaklaşan OnePlus telefonu hakkında bize biraz daha bilgi veriyor. Sızıntı kaynağı, yonga setine ek olarak, önemli tasarım ayrıntılarını ve OnePlus Nord 2'nin Çin’deki olası fiyatını ortaya koyuyor.

NELER SUNACAK?

Yeni sızıntı, Dimensity destekli OnePlus’ın zaten prototip aşamasında olduğunu ve tıpkı OnePlus 9 serisi gibi ekranın sol üst köşesinde bir kamera deliği taşıyacağını ortaya koyuyor. Ekranın, tıpkı OnePlus 9’daki gibi düz olacağı iddia ediliyor.

Arka tarafta, iki yardımcı modül, bir LED flaş ve 50 MP Sony IMX766 ana sensör ile biraz değiştirilmiş bir kamera kurulumu bekliyoruz. Yazılım cephesi, Oxygen OS tarafından desteklenecek. Fiyatlandırmanın 313 dolar civarında olacağına inanılıyor.

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