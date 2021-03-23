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OnePlus Watch 110’dan fazla egzersiz moduna sahip

23.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı saatin teknik özellikleri ve özellikleri, resmi kaynaklardan olduğu gibi sızıntılarda da karşımıza çıktı. Bugün ise ilk kez OnePlus CEO’su Pete Lau’dan yeni bilgiler açıklandı.

OnePlus Watch 110’dan fazla egzersiz moduna sahip

Yayınlanan bir tweet’te CEO, OnePlus Watch’un 110’dan fazla egzersiz moduna sahip olduğunu açıkladı. Tweet ayrıca yürüme, yüzme, bisiklete binme, koşma, kriket, badminton, halter, bale, serbest antrenman ve atış gibi egzersiz modlarından bazılarını gösteren kısa bir animasyon videosu da içeriyor. Bu günlerde akıllı saatlerde çok sayıda desteklenen spor modu görmek alışılmadık bir durum değil. Amazfit GTS 2, Amazfit GTR 2, Huawei Watch Fit ve Honor Watch ES gibi akıllı saatlerin tümü 80’in üzerinde spor modlarına sahip.

İŞTE ONEPLUS WATCH'IN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Watch, yan tarafında iki düğme bulunan 46 mm yuvarlak kadrana sahip. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra, saatte ayrıca bir kalp atış hızı monitörü, bir SpO2 sensörü ve uyku takibine sahip. Ayrıca telefon aramalarını yanıtlayabilecek, bildirimleri görüntüleyebilecek, medya oynatmayı kontrol edebilecek ve OnePlus TV’ler için uzaktan kumanda olarak çalışabilecek. OnePlus, saati RTOS tabanlı özel yapım bir işletim sistemi ile gönderecek. Akıllı saatin 4GB dahili depolamaya, IP68 derecesine ve hızlı şarj desteğine sahip olacağı da bildirildi. Cihaz tüm bu özellikleriyle akıllı saat sektöründe ilgi çekeceğe benziyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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