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    4. Onlar doğuştan zeki! IQ seviyesi en yüksek burçlar

    Onlar doğuştan zeki! IQ seviyesi en yüksek burçlar

    22.09.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlara göre burçlar ile zeka seviyeleri arasında bir ilişki bulunuyor. Burçlar pek çok olumlu ve olumsuz özelliği olabileceği gibi aynı zamanda zeka seviyenizle de ilişkilendirilebiliyor. İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar...

    Araştırmalara göre zeka seviyesi en yüksek 6 burç açıklandı. Buna göre, zeka seviyeleri ve analitik düşünme yetenekleri diğer burçlar ile karşılaştırıldıklarında daha yüksek olan burçlar belli oldu. İşte doğuştan zeki burçlar...

    KOVA

    Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar. Akvaryumlar geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

    KOVA BURCU

    BAŞAK

    Başaklar, insanların çoğu sıradane şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir. Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak'tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar. Beni övünmeyi sevmeseler de, Başak'ın çözemediği çok az şey vardır. Bir dehanın kesin olarak sorulan sorular.

    başak burcu

    OĞLAK

    Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler. Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir. Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

    oğlak burcu

    AKREP

    Akrep'i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır. Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep'i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

    akrep-burcu-nedir-akrep-burcu-tarihi-nedir-akrep-burcu-ozellikleri-nelerdir-55742_blog_g1801_702x336_d1kGYEGz

    İKİZLER

    Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız. Zodyak'ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler. Komik insanlar sadece daha yüksek IQ'lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler.

    ikizler-burcu

    BALIK

    Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir. Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler. Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir - sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi. Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

    balık burcu

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