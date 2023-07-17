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  4. Onlar fark etti: İşte YouTube'un yeni özelliği denilen o yenilik!

Onlar fark etti: İşte YouTube'un yeni özelliği denilen o yenilik!

17.07.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, "Stable Volume" isimli yeni bir özelliğe kavuşuyor gibi görünüyor. Özellik, aralarında bir Redditor ve YouTuber M. Brandon Lee'nin de bulunduğu birkaç kişi tarafından fark edildi. "Stable Volume" özelliğinin YouTube'daki videolar arasında ses seviyesini eşitlemesi bekleniyor.

Onlar fark etti: İşte YouTube'un yeni özelliği denilen o yenilik!

Görünüşe göre YouTube, uygulamasında yeni bir özellik sunuyor. Android Authority'nin aktardığına göre bu özelliğin adı "Stable Volume" olarak geçiyor.

Söz konusu özellik, aralarında bir Redditor ve YouTuber M. Brandon Lee'nin de bulunduğu birkaç kişi tarafından fark edildi.

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Platform bu özelliğin ne işe yaradığını açıklamadı ve henüz herkes bu özelliğe sahip değil gibi görünüyor.

Özelliğin video ayarları sayfasındaki 'Ambiyans modu' seçeneği altında göründüğü bildiriliyor.

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ANİ SES PATLAMALARINI ORTADAN KALDIRMASI BEKLENİYOR

"Stable Volume" ayarının ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı belirsiz olsa da, adından da anlaşılacağı üzere farklı videolardaki ses seviyesini kontrol ettiği ve dengelediği düşünülüyor.

Bu özelliğin, YouTube kullanıcılarının farklı içerik oluşturuculardan ve kanallardan videolar izlerken ani ve keskin bir ses seviyesi artışından yani ses patlamalarından veya ses seviyelerinde ani bir düşüşten kaçınmalarına yardımcı olması bekleniyor.

Bu özellik hem Android hem de iOS'taki YouTube uygulamasına henüz gelmiş gibi görünmüyor.

"Stable Volume" özelliğinin nasıl çalıştığını öğrenmek için Google'ın bu konuya daha fazla ışık tutmasını ya da özelliğin daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulmasını beklememiz gerekecek gibi duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube

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