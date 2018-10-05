HABER

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

Samsun'da eski sevgilisini sosyal medyada bir kadınla gören E.C.D., dehşet saçtı. Genç kadın 4 kişiyi bıçakla rehin alıp yaraladı. 4 kişinin bıçaklanması olayına karıştıkları ileri sürülen 2 kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Zanlıların gülerek poz vermesi 'pes' dedirtti

Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.D. (22) eski sevgilisi Y.S. (28) adlı kadınla aralarında sosyal medyadaki bir paylaşıma yapılan yorumdan dolayı telefonda tartışma çıktı.

BIÇAKLA REHİN ALDI

Daha sonra buluşan E.C.D. ve Y.S. arasındaki tartışma devam etti. İddia göre, E.C.D., Y.S.'yi darp etti. Y.S. adlı kadın da üzerindeki bıçakla E.C.D. ve arkadaşları C.R.A. (28) ile E.C.İ.'yi (25) bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen B.K.D.(23) de kazara elinden yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.C.D. kendisini Y.S.'nin arkadaşı G.U. (20) adlı kadının bıçakladığını, C.R.A. ise Y.S. ile G.U. kadının kendisini bıçakladığını ileri sürdü. Görgü şahitleri ise G.U.'nun elinde bıçak gördüklerini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.S. ve G.U.'yu gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi.

PARTNERSapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...Sapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...
Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyorŞehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor
6 kişi engelli kadına tecavüz etti6 kişi engelli kadına tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga rehin alma

En Çok Okunan Haberler

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

Tüm kasalar bir gecede doldu! Fiyatlar düşecek

Tüm kasalar bir gecede doldu! Fiyatlar düşecek

Kız babasından çıplak fotoğraflı şantaj!

Kız babasından çıplak fotoğraflı şantaj!

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.