Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.D. (22) eski sevgilisi Y.S. (28) adlı kadınla aralarında sosyal medyadaki bir paylaşıma yapılan yorumdan dolayı telefonda tartışma çıktı.
BIÇAKLA REHİN ALDI
Daha sonra buluşan E.C.D. ve Y.S. arasındaki tartışma devam etti. İddia göre, E.C.D., Y.S.'yi darp etti. Y.S. adlı kadın da üzerindeki bıçakla E.C.D. ve arkadaşları C.R.A. (28) ile E.C.İ.'yi (25) bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen B.K.D.(23) de kazara elinden yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.C.D. kendisini Y.S.'nin arkadaşı G.U. (20) adlı kadının bıçakladığını, C.R.A. ise Y.S. ile G.U. kadının kendisini bıçakladığını ileri sürdü. Görgü şahitleri ise G.U.'nun elinde bıçak gördüklerini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.S. ve G.U.'yu gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi.
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