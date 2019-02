ONLAR,  POLİSİN CAN DOSTLARI... BOMBALARIN KOKUSUNU ALIYOR, PATLAMALARI ÖNLÜYORLAR

Çağatay KENARLI-Murat ÇİMEN-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Her biri özel ırklardan seçilmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde 9 dedektör köpek var. İstanbul'un neresinde olursa olsun patlayıcı madde aramalarında bomba imha uzmanı polislerin can dostu bu 9 köpek. Onlar için "Evladımız gibiler " diyen idarecileri "Bu köpeklerin vatana ve millete hizmetlerinin karşılığı kesinlikle ödenemez" diyor.

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta Yıldız Parkı’nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı DHA kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, kokuyu alır almaz yere çökerek haber verdi.

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde köpek idarecisi olarak görev yapan ve bir polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Ankara Gölbaşı’nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’nde (KEM) yaklaşık 4 ay süren 'Patlayıcı Detektör Köpeği İdareciliği' eğitimi aldıklarını belirtti. Birçok patlayıcıyı koklayarak farkeden bu köpekleri, idareci polis memuru şöyle anlatıyor: "İstanbul’da 9 patlayıcı madde arama köpeği var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrı kişilerdir. Her polis kendi köpeğiyle göreve gidiyor. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez, çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu köpeklerle birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde kullanılan köpeklerin çoğu Belçika Malinois ırkı, Hollanda çoban köpeği, Alman kurdu ve Labrador cinsi köpekler. Bunlar yapı olarak daha atletik oldukları için tercih ediliyor.