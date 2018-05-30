Onlar vücudunu olduğu gibi kabul ediyor! Firmaların modellik tekliflerine yetişemiyorlar

Polly Ellens
Birkaç yıl önce modellik yapmaya başlayan Polly'nin popülerliği her geçen gün büyüyor. Okul yıllarında çilleriyle alay konusu olduğunu söyleyen Polly, ''O dönemlerde bronzlaşmaya, farklı kremler kullarak çillerimi örtmeye çalışıyordum.
Ancak büyüdükçe çillerimin beni farklı kıldığını ve ne kadar güzel gösterdiğini anladım. Hatta bu olumlu tutum trend haline bile geldi. Şimdi kadınlar yüzlerine çil dövmesi yaptırıyor'' diye konuşuyor.
Mariana Mendes
Yüzünde büyük bir doğum lekesiyle doğan Mariana 24 yaşında. Lise dönemlerinden lekesinden kurtulamak için ameliyat olmak isteyen ancak riskli olduğundan dolayı bu işlemi gerçekleştiremeyen Mariana Mendes, zamanla doğum lekesini vücudunun bir parçası olarak görmeye başlamış. İnsanların yüzünde bulunan doğum izi nedeniyle kendisine 'çirkin' ve
'garip' yakıştırmasına karşın, moda çekimlerine katılan Mendes işinde oldukça başarılı bir model.
Isabella Fernandes
17 yaşındayken evde çıkan yangında sağ kolundan yaralanan Isabella, yara izlerinden hiç utanmadığını ancak fotoğraflarında önceleri photoshop kullanarak yaralarını sildiğini söylüyor. Şimdilerde modellik yapan Isabella artık yara izlerinden utanmıyor ve kendiyle gurur duyuyor.
Maya Spencer-Berkeley
Maya, cildin en ufak bir dokunuşta kabarmasına ve yırtılmasına neden olan genetik bir cilt hastalığı olan Epidermolysis Bullosa (kelebek hastalığı) ile mücadele ediyor. Maya, bu kampanya ile kendisi gibi olan insanlara yalnız olmadıklarını, tüm kusurlarına rağmen bedenlerini sevmeleri gerektiğini söylüyor.
Beth Brice
Beth, Manchester'da sokakta yürüken bu kampanyaya telif aldı ve hiç düşünmeden kabul etti. Beth, ''Bu teklif benim için inanılmazdı. Çünkü bugüne dek cildimi hep saklamaya çalıştım. Kampanya sayesinde kendime geldim ve vücudumla barıştım'' diye konuşuyor.
Joanne Dion
21 yaşındaki Joanne, büyük beden olmasının yanında albino bir model. ''Güzellik, kendinizi taşımanız ve gelecekte kendiniz için ne istediğinizi ifade etmektir'' diyor Joanne.
Enam Asiama
Enam Gana'lı ama şu anda büyük beden modeli olarak çalıştığı Büyük Britanya'da yaşıyor. Enam, firmaların tekliflerine yetişmekte zorlandığını ifade ediyor.
Rebecca Zoubek
Rebecca her zaman saklanmaya çalıştığı nadir bir deri hastalığı olan anetoderma ile yaşamak zorunda. Neyse ki, her şey değişti ve şimdi Rebecca vücudunu çok seviyor.
Jenna Ward
Jenna şöyle diyor: 'Evet, selülitimi ve yorgun gözlerimi gizlemek için bu resmi düzenleyebilirdim, ama bu benim ve bu gerçek. Firmalar beni bu halimle kabul ediyor ve tekliflere yetişemiyorum'
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