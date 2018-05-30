Onlar vücudunu olduğu gibi kabul ediyor! Firmaların modellik tekliflerine yetişemiyorlar

Polly Ellens

Birkaç yıl önce modellik yapmaya başlayan Polly'nin popülerliği her geçen gün büyüyor. Okul yıllarında çilleriyle alay konusu olduğunu söyleyen Polly, ''O dönemlerde bronzlaşmaya, farklı kremler kullarak çillerimi örtmeye çalışıyordum.

Ancak büyüdükçe çillerimin beni farklı kıldığını ve ne kadar güzel gösterdiğini anladım. Hatta bu olumlu tutum trend haline bile geldi. Şimdi kadınlar yüzlerine çil dövmesi yaptırıyor'' diye konuşuyor.

Mariana Mendes

Yüzünde büyük bir doğum lekesiyle doğan Mariana 24 yaşında. Lise dönemlerinden lekesinden kurtulamak için ameliyat olmak isteyen ancak riskli olduğundan dolayı bu işlemi gerçekleştiremeyen Mariana Mendes, zamanla doğum lekesini vücudunun bir parçası olarak görmeye başlamış. İnsanların yüzünde bulunan doğum izi nedeniyle kendisine 'çirkin' ve

'garip' yakıştırmasına karşın, moda çekimlerine katılan Mendes işinde oldukça başarılı bir model.

Isabella Fernandes

17 yaşındayken evde çıkan yangında sağ kolundan yaralanan Isabella, yara izlerinden hiç utanmadığını ancak fotoğraflarında önceleri photoshop kullanarak yaralarını sildiğini söylüyor. Şimdilerde modellik yapan Isabella artık yara izlerinden utanmıyor ve kendiyle gurur duyuyor.