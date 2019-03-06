"Onların davalarının içi boş sonu ölüm"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 5 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor. Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor. Sadece Şırnak'ta son 9 ayda 12'si sözde sorumlu 137 terörist etkisiz hale getirildi. Biri yeşil ve mavi, 2'si gri kategoride aranan 32'si de sözde sorumlu düzeyde teslim olan teröristlerin sayısı ise 236'a yükseldi. Silopi ilçesinde de 2 gün önce terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan teröristler "Sorul Artej" kod adlı D.K. (23), "Çektar Gevher" kod adlı O.T. (19), "Orhan Yılmazkaya" kod adlı M.A, "Mizgin Amed" kod adlı A.B. (25) ve "İsyan Rüzgarı" kod adlı R.Ü. (21) emniyetteki ifadelerinde örgütte yaşadıklarını aktardı. Teröristlerden sözde tim komutanı olan A.B, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 yıl önce örgüte katıldığını, Muş ve Elazığ ile Irak'ın Metina ve Şengal bölgelerinde aldığını belirtti.

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan A.B. örgütle arasındaki düşünce farklılığından dolayı teslim olduğunu kaydetti. Hakkari'den 2016'da terör örgütüne katıldığını belirten D.K, örgütün kendisini zorla kaçırdığını, yaşam alanlarındaki zorlukları görünce teslim olmaya karar verdiğini ifade etti. - "Dışarıdan görüldüğü gibi değil" "Arkadaşlarımın ön ayak olmasıyla örgüt tarafından zorla kaçırıldım. Dışarıdan görüldüğü gibi değil çok zorlu yaşam koşulları ile karşı karşıya kaldık. Bir gün tok üç gün aç dolaşıyorduk. Dışarıdan anlatılan ve gerçekler arasında gece gündüz gibi farklılık var. Zaten gönülsüz gitmiştim, bu şartları görünce kaçmaya karar verdim." diyen D.K, kendisi gibi birçok arkadaşının kaçmak için çareler aradığına dikkati çekti. Terörist O.T. de Van'da örgüte katıldığını, dışarıdan görüldüğü gibi bir yaşamları olmadığı için 6 aydan sonra örgütten kaçtığını bildirdi. O.T, "Katıldıktan sonra düşüncelerimizin uyuşmadığını fark ettim. Çünkü ben sosyal medya üzerinden görünen hayatlarını izledim ve gerçeğini de yaşayınca hiç alakası olmadığını gözlemledim. Benim düşünceme hizmet etmeyen insanlarla da işim olmaz deyip teslim olmaya karar verdim." şeklinde ifade verdi.