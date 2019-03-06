HABER

"Onların davalarının içi boş sonu ölüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 gün önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 5 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı - Terörist D.K: - "Dışarıdan görüldüğü gibi değil çok zorlu yaşam koşulları ile karşı karşıya kaldık. Bir gün tok üç gün aç dolaşıyorduk. Dışarıdan anlatılan ve gerçekler arasında gece gündüz gibi farklılık var" - Terörist F.A: - "Onların davalarının içi boş sonu ölüm. Bu düşüncelerle kaçmaya karar verdim ve şimdi de ne kadar doğru bir tercih yaptığımı daha iyi anlıyorum"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 5 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere göz açtırılmıyor. Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, örgütten kopmalarda yaşanan artış da dikkati çekiyor.

Sadece Şırnak'ta son 9 ayda 12'si sözde sorumlu 137 terörist etkisiz hale getirildi. Biri yeşil ve mavi, 2'si gri kategoride aranan 32'si de sözde sorumlu düzeyde teslim olan teröristlerin sayısı ise 236'a yükseldi.

Silopi ilçesinde de 2 gün önce terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristler "Sorul Artej" kod adlı D.K. (23), "Çektar Gevher" kod adlı O.T. (19), "Orhan Yılmazkaya" kod adlı M.A, "Mizgin Amed" kod adlı A.B. (25) ve "İsyan Rüzgarı" kod adlı R.Ü. (21) emniyetteki ifadelerinde örgütte yaşadıklarını aktardı.

Teröristlerden sözde tim komutanı olan A.B, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 6 yıl önce örgüte katıldığını, Muş ve Elazığ ile Irak'ın Metina ve Şengal bölgelerinde aldığını belirtti.

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan A.B. örgütle arasındaki düşünce farklılığından dolayı teslim olduğunu kaydetti.

Hakkari'den 2016'da terör örgütüne katıldığını belirten D.K, örgütün kendisini zorla kaçırdığını, yaşam alanlarındaki zorlukları görünce teslim olmaya karar verdiğini ifade etti.

- "Dışarıdan görüldüğü gibi değil"

"Arkadaşlarımın ön ayak olmasıyla örgüt tarafından zorla kaçırıldım. Dışarıdan görüldüğü gibi değil çok zorlu yaşam koşulları ile karşı karşıya kaldık. Bir gün tok üç gün aç dolaşıyorduk. Dışarıdan anlatılan ve gerçekler arasında gece gündüz gibi farklılık var. Zaten gönülsüz gitmiştim, bu şartları görünce kaçmaya karar verdim." diyen D.K, kendisi gibi birçok arkadaşının kaçmak için çareler aradığına dikkati çekti.

Terörist O.T. de Van'da örgüte katıldığını, dışarıdan görüldüğü gibi bir yaşamları olmadığı için 6 aydan sonra örgütten kaçtığını bildirdi.

O.T, "Katıldıktan sonra düşüncelerimizin uyuşmadığını fark ettim. Çünkü ben sosyal medya üzerinden görünen hayatlarını izledim ve gerçeğini de yaşayınca hiç alakası olmadığını gözlemledim. Benim düşünceme hizmet etmeyen insanlarla da işim olmaz deyip teslim olmaya karar verdim." şeklinde ifade verdi.

M.A. da örgüte katılan ağabeyi "Çekdar" kod adlı E.A'nın katılımının ardından kendisinin de örgüte katıldığını ifade etti.

Ağabeyi F.A'nın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesiyle teslim olmaya karar verdiğini kaydeden M.A, "Onların davalarının içi boş sonu ölüm bu işin geleceği yok. Bu düşüncelerle kaçmaya karar verdim ve şimdi de ne kadar doğru bir tercih yaptığımı daha iyi anlıyorum." ifadesini kullandı.

R.Ü. de örgütteki yaşam koşullarının olumsuzluğu nedeniyle kaçmaya karar verdiğini bildirdi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar11 yıldır kayıp oğullarının yolunu gözlüyorlar
(Özel) Kadınlar elleriyle ‘Şifalı Mesir’i yoğurmaya başladı(Özel) Kadınlar elleriyle ‘Şifalı Mesir’i yoğurmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Silopi şırnak terörist teslim

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

Süleyman Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek kritik operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.