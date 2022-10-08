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Onların işinde gülmek yok! 'Burada hüzünlü olmak gerekir, biz de dayanamıyoruz'

08.10.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezar kazma işiyle uğraşan mezarcılar en hüzünlü anlara tanık olarak yaptıkları işin zor olduğunu dile getiriyorlar. Mezar kazıcısı Mithat Cömert, “Buraya şehitlerimiz geliyor. O çok ayrı bir hüzne neden oluyor. Küçük çocuk ve genç cenazeleri geliyor. Anne-baba feryatları ayrı bir hüzün. İnsanlar burada hüzünlü olduğu için burada neşeli bir kahkaha ile gülemezsin. Senin de hüzünlü olman gerekir. Bizim mesleğimiz bu ama biz de nihayetinde bir insanız. Böyle olayları görünce dayanamıyoruz” dedi.

Onların işinde gülmek yok! 'Burada hüzünlü olmak gerekir, biz de dayanamıyoruz'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 16 mezar kazıcısı günde 5 ila 10 arası defin işlemi yapıyor. Bir mezarın kazma işlemi ortalama 3 saat sürüyor. Sıra dışı bir mesleği icra eden mezar kazıcıları, insanların en acı anlarına tanık oldukları için adeta gülmeyi unutuyorlar.

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EN ÇOK ŞEHİT VE ÇOCUK CENAZELERİNDEN ETKİLENİYORLAR

Yaptıkları mesleğin çok hüzünlü bir iş olduğunu belirten 50 yaşındaki mezar kazıcısı Mithat Cömert, en çok şehit ve çocuk cenazelerinden etkilendiklerini söylediler. İnsanların en acı anlarına tanıklık ettiklerini belirten Cömert, “Buraya şehitlerimiz geliyor. O çok ayrı bir hüzne neden oluyor. Küçük çocuk ve genç cenazeleri geliyor. Anne-baba feryatları ayrı bir hüzün. İnsanlar burada hüzünlü olduğu için burada neşeli bir kahkaha ile gülemezsin. Senin de hüzünlü olman gerekir. O insanlara yardımcı olmak zorundasın. Yani çalıştığımız işte hep hüzün dolu anlar yaşıyoruz. Benim meslek hayatımda en çok zorlandığım an; defin yaparken bir şehidimizin 3,5 yaşındaki çocuğu babasının tabutuna sarıldı ve ‘baba’ diye ağlamaya başladı. Yanımdaki arkadaşım ağlamak için oradan uzaklaştı. Ben kaldım ama içten içe ağladım. Bizim mesleğimiz bu ama biz de nihayetinde bir insanız. Böyle olayları görünce dayanamıyoruz” dedi.

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''BEBEK VE ŞEHİT CENAZELERİ HÜZÜNLENDİRİYOR''

8 yıldır mezarlıkta kazıcılık işi yapan 41 yaşındaki Hasan Ünsal ise "Şehit cenazelerinde, bebek cenazelerinde vatandaşların acılı hallerini gördüklerimizde ister istemez hüzünleniyoruz. Biz de insanız. Sonuçta böyle olayları gördükçe ister istemez hüzünleniyoruz. Onlarla birlikte o acıyı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Samsun mezar
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