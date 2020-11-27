Onların testisleri mavi! Bacaklarını açıp göstermeyi seviyorlar çünkü...

Güney Afrika'nın sahiplerinden olan vervet maymunları, enteresan testis renkleri ve yaşam biçimleriyle herkesi şaşırtıyorlar.

MAVİ TESTİS BİR GÜÇ UNSURU

Maymunların testis rengi göz alıcı bir mavi. Makat bölgeleri ise koyu kırmızı. Sürekli olarak bu bölgelerini göstermeyi seven maymunların mavi testisleri, bir güç unsuru! Erkek vervetlerin cinsel olgunluğa ulaştıklarını anlamak için testislerine bakılmalı. Anne vervet maymunlar, erkek vervetlerin ailedeki diğer dişi maymunlarla çiftleşmesini önlemek için gruptan uzaklaştırırlar. Bu aşamadan sonra erkek vervetlerin kendilerine yeni bir yaşam alanı yaratmaları gerekir.

TESTİS RENGİ NE KADAR MAVİ İSE...

Ailesinden ayrılan erkek vervet maymunun yeni gruba katılıp egemen olabilmesi için, o ekipte başka bir erkek vervet olmaması gerekmektedir. İşte egemenliğini kanıtlaması için devreye mavi testisler girer. Bacaklarını açıp testislerini gösteren erkek vervet, dişi maymunları etkilemeye çalışır. Testis rengi ne kadar mavi ise egemen olma ve çiftleşme şansı o kadar yüksektir. Doğru mudur bilinmez ama serotonin seviyesi ne kadar yüksek ise erkeklerin testis rengi o kadar mavi oluyormuş. Karar dişi vervetlerin sevgili okur...



