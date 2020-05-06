Önlem alınmazsa 2070 yılında dünya Sahra sıcağıyla karşılaşacak

Wageningen Üniversitesi, Nanjing Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi, Washington Eyalet Üniversitesi ve Santa Fe Enstitüsü’ndeki arkeologlar, ekologlar ve iklim bilimcileri tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre tarihteki teknolojik yenilikler ve göçlere rağmen, insanların birkaç bin yıldır çoğunlukla bu iklim koşullarında yaşıyor.

İnsan nüfusunun büyük bölümü ortalama yıllık sıcaklığın yaklaşık 11 ila 15°C olduğu yerlerde yaşarken, daha az kısmı ortalama sıcaklığın yaklaşık 20 ila 25°C olduğu bölgelerde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ulusal Bilimler Akademisi’nin bilimsel dergisinde yayınlanan araştırmada elde edilen sonuçlar karbon salınımındaki artışın devam etmesi durumunda, dünyanın daha önce görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalma riskine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor

Çin, ABD ve Avrupa'daki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre hızlı ısınma, 3,5 milyar insanın 6 bin yıldır yaşadığı gerçeklikten farklı şekilde yaşayacağı anlamına geliyor.

Araştırmanın eş kordinatörü Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Marten Scheffer ““Koronavirüs, dünyayı birkaç ay önce hayal edemeyeceğimiz şekilde değiştirdi. Araştırmamızın sonuçları, iklim değişikliğinin de benzer şekilde sonuçlanabileceğini gösteriyor," ifadelerini kullandı.

'İklim krizi salgından daha yavaş ilerliyor ama sonuçları daha kalıcı'

İklim krizinin salgından daha yavaş ilerlediğini kabul eden Schefer "ancak küresel salgından farklı olarak, gezegenin büyük bölümünün hayatta kalmanın zor olduğu seviyelerde ısınması ve tekrar soğuyamayacak olması nedeniyle" krizin geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Schefer bu konudaki tek çözümün emisyonların azaltılması olduğunun altını çiziyor.

Çalışmaya göre; karbon salınım artış hızının değişmediği senaryoda, ortalama bir kişinin yaşadığı sıcaklık 2070 yılına gelindiğinde 7,5°C artmış olacak. Bu durum, kara ekosistemlerinin okyanuslara kıyasla daha hızlı ısınması ve nüfus artışının sıcak yerlerde daha hızlı olması sebebiyle, 3°C'nin biraz üzerinde gerçekleşmesi öngörülen küresel ortalama sıcaklık artışından daha fazla.