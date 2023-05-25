HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önlerine ne çıkarsa yok edip ilerliyorlar! Bir ilde korkuya neden oldu

Önlerine ne çıkarsa yok edip ilerliyorlar! Bir ilde korkuya neden oldu

25.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Karabey köyünün merasında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerlemesi korkuya neden oldu. Çekirgelerin sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebileceğini söyleyen Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, "Bu yıl yağışların iyi gitmesi, özellikle kışlakların durumundan dolayı çekirgelerde bir çoğalma görülmüş ve şu an bu konuda özellikle devlet yardımı ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Önlerine ne çıkarsa yok edip ilerliyorlar! Bir ilde korkuya neden oldu

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, bulundukları bölgede çayırları yok ederek ekili alanlara doğru ilerliyorlar. Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe edilirken, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

AW898332_02

"ŞU ANDA ÖZELLİKLE DE BİZİM EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ..."

Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, “Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır. Özelikle Kurtik Havzası olarak bilinen İnardı, Soğucak, Cevizlidere, Derecik ve Yörecik gibi kısımlarda çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür. Şu anda özellikle de bizim en büyük mücadelemiz, yumurtlama alanları ve yumurtadan çıktıktan sonra nift dediğimiz dönemde gerekli önlemleri almaktır” dedi.

AW898332_03

Önceki yıllarda çekirge ile etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Gün, köy muhtarları ve çobanlarla işbirliği yaparak çekirge ile mücadele ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

AW898332_04

Yılda 1 milyon adet üretiyor, siparişlere yetişemiyor Yılda 1 milyon adet üretiyor, siparişlere yetişemiyor

“Daha önceki yıllarda o havza kısmı dediğimiz bölgelerde müdürlük olarak çekirge ile mücadele etkin bir şekilde yapıldığı için 2022 yılında az bir alanda bu çekirge popülasyonuna rastlanmıştı. Bu yıl yağışların iyi gitmesi, özellikle kışlakların durumundan dolayı çekirgelerde bir çoğalma görülmüş ve şu an bu konuda özellikle devlet yardımı ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz.

AW898332_05

"OVADA EKİLİ ALANLARA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR"

Köy muhtarı, üreticiler ve çobanlarla işbirliği yaparak özelikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır. Çekirgeler sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebilir. İlkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır.

AW898332_06

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK BİLGİLENDİRMELER YAPILMIŞTIR”

Çekirgeler ile mücadele konusunda çiftçimizi ve özelde bahçe ekimi yapan köylüleri gerekli ilaçlamaların yapılması konusunda bilgilendiriyoruz. İl müdürlüğü olarak çekirge popülasyonun yüksek olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır”

AW898332_07

AW898332_08

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezbahadan kaçan dana, emlakçıya girince... O anlar kamerada!Mezbahadan kaçan dana, emlakçıya girince... O anlar kamerada!
'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...
Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çektiSon dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Muş çekirge

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

İlginizi Çekebilir

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.