Online seks işçileri karantinada bu şartlarda çalışıyor

Kolombiya’da yetişkinlere yönelik online seks hizmeti sunan bir şirket, online seks işçilerinin güvenliği için plastik bölmeler kullanmaya başladı.

Aileleriyle veya arkadaşlarıyla yaşayan bazı çalışanlar için online seks işçiliği yapmanın zor olabildiğini söyleyen şirket sahibi Daryn Parker “Karantinanın son birkaç ayı bizim için inanılmaz zor olmaya başlamıştı. Yetişkinlere yönelik olan bu tür sitelerin trafiğinde büyük bir artış oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak para kazanmanın yollarını arayanlar için de yeni bir model oldu. Evde aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yaşayan çalışanların yayın yapması neredeyse imkansız hale gelmişti” dedi.

30 Ağustos’a kadar karantinanın süreceği Kolombiya’da son birkaç ay içinde emlak sektörü ciddi bir darbe aldı. Ancak görünen o ki, bir sektörde yaşanan salgın sorunları, başka bir sektörde kazanca dönüştü. Normalde boş olan ve kiralanmayan depolar, online seks hizmeti sunan bir şirket tarafıdan geçici ofise dönüştürüldü. Plastik bölmeler ise güvenlik sağlamanın yanı sıra mahremiyet açısından da avantaj sağladı.

Bölmelerin içinde ise çalışanların ihtiyaç duyduğu bir laptop, yatak veya kanepenin yanı sıra elbette bir de web am yer alıyor. Odalar ve ekipmanlar her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte ediliyor. Çalışanların vücut ısısı ise düzenli olarak kontrol ediliyor.

