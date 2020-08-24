HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Online seks işçileri karantinada bu şartlarda çalışıyor

Online seks işçileri karantinada bu şartlarda çalışıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs güvenli çalışma ortamı ve hizmet sunma açısından birçok sektörü yaratıcı çözümler bulmaya itti. Sosyal mesafe, sık temizlik ve el yıkamanın haricinde bazı sektörler daha kapsamlı önlemler de almak zorunda kaldı.

Online seks işçileri karantinada bu şartlarda çalışıyor

Kolombiya’da yetişkinlere yönelik online seks hizmeti sunan bir şirket, online seks işçilerinin güvenliği için plastik bölmeler kullanmaya başladı.

Aileleriyle veya arkadaşlarıyla yaşayan bazı çalışanlar için online seks işçiliği yapmanın zor olabildiğini söyleyen şirket sahibi Daryn Parker “Karantinanın son birkaç ayı bizim için inanılmaz zor olmaya başlamıştı. Yetişkinlere yönelik olan bu tür sitelerin trafiğinde büyük bir artış oldu. Sosyal mesafeyi koruyarak para kazanmanın yollarını arayanlar için de yeni bir model oldu. Evde aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yaşayan çalışanların yayın yapması neredeyse imkansız hale gelmişti” dedi.

30 Ağustos’a kadar karantinanın süreceği Kolombiya’da son birkaç ay içinde emlak sektörü ciddi bir darbe aldı. Ancak görünen o ki, bir sektörde yaşanan salgın sorunları, başka bir sektörde kazanca dönüştü. Normalde boş olan ve kiralanmayan depolar, online seks hizmeti sunan bir şirket tarafıdan geçici ofise dönüştürüldü. Plastik bölmeler ise güvenlik sağlamanın yanı sıra mahremiyet açısından da avantaj sağladı.

Bölmelerin içinde ise çalışanların ihtiyaç duyduğu bir laptop, yatak veya kanepenin yanı sıra elbette bir de web am yer alıyor. Odalar ve ekipmanlar her kullanımdan sonra temizlenerek dezenfekte ediliyor. Çalışanların vücut ısısı ise düzenli olarak kontrol ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ne korona, ne tehlike umurlarında!Ne korona, ne tehlike umurlarında!
2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da ata tüfekli saldırı! Vücudundan 18 saçma çıktı
'Bu kadarı da pes' dedirtti! Ata tüfekle saldırdılar
Diyarbakır’da onlarca kişi ‘koronavirüsle’ halayda bir araya geldi
'Pes' dedirten görüntüler! Onlarca kişi...
Bodrum'daki ünlü işletmede büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu
Bodrum'daki ünlü işletmede şoke eden görüntüler
Ne korona, ne tehlike umurlarında!
Ne korona, ne tehlike umurlarında!
'Sosyal mesafe' hiçe sayıldı! İşte ilk iş günü ortaya çıkan manzara
'Sosyal mesafe' hiçe sayıldı! İşte ilk iş günü manzarası
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu toprak döküp ulaşıma kapattı
'Yok artık' dedirten olay! Vatandaş isyan etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.