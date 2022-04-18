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OnlyFans fenomeni Lucy Sunflower, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını itiraf etti! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

18.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ın sevilen modellerinden biri olan Lucy Sunflower, cinsel üzerine yaptığı açıklamalar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Toplumsal olarak cinselliğin bir tabu olarak algılanmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Sunflower, diğer insanlara cinselliğin ruhani boyutunu öğretmeyi misyon edindiğini söyledi. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen isim ölüm tehditleri aldığını söyledi.

OnlyFans fenomeni Lucy Sunflower, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını itiraf etti! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Cinselliğinin manevi yönünü benimseyen OnlyFans yıldızı, sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını paylaşarak kısa sürede popüler olmayı başardı. Yıllık kazancını üç haneli rakamlara çıkarttığını dile getiren Sunflower, sosyal medya kullanıcılarının kendisine yönelttiği tehditleri ifşa etti. Dudes Do Better podcast bölümünde konuşan Sunflower, yetişkin çalışmalarının sosyal medyada şöhrete ulaştırmanın yanında olumsuz sonuçlar doğurduğunu da söyledi.

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“BİR ANDA TEPKİYLE KARŞILAŞTIM”

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Sosyal medyadan cinsellik tüyolarına dair yaptığı paylaşımların kullanıcıların ilgisini çekmesinin yanında tepkiyle karşılandığını da anlatan Sunflower, “İnsanlar bana ölüm tehditleri gönderdi. Hiç tanımadığım insanlarda çok kötü şeyler duydum ve beni utandırmaya çalıştıklarını gördüm. Ancak cinselliğin ruhani boyutunu savunarak bir şifalanmaya işaret ettiğini anlatmaya devam edeceğim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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