OnlyFans modeli Ange Valdez, fotoğraflarının başkaları tarafından çalınarak satıldığını söyledi

OnlyFans ve Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraflarla popüler bir isim haline gelen Ange Valdez, dolandırıcılık mağduru olduğunu açıkladı. Fenomen isim dolandırıcıların hiçbir şeyden şüphelenmeyen hayranlarından para almak için fotoğraflarını çaldıktan sonra kendisinin ihlal edildiğini iddia etti. Kişisel bir antrenör ve fitness modeli olan Ange Valdez, dolandırıcıları ancak bir hayranının Instagram üzerinden onunla iletişime geçmesiyle öğrendi.

“İMAJIMI KULLANDILAR”

Bilinmeyen bir kişinin kendisi gibi davrandığı ve insanların para göndermelerini sağlamak için imajı kullandığını ifade eden Valdez, bu dolandırıcılık eylemi nedeniyle 70 bin sterlin (yaklaşık 835 bin TL) zarara uğradığını açıkladı.

Hayranından gelen mesajla büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Valdez, “Sık sık onları engellediğim ve şikayet ettiğim için sahte hesaplar olduğunu biliyordum ama fotoğraflarımdan para aldıklarını fark etmemiştim.İnsanlar benim fotoğraflarımı ve kimliğimi kira parası, kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorlar” dedi.



