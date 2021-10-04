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  4. OnlyFans modeli Camila Elle, takipçilerinden gelen fotoğrafları ifşa etti! Müstehcen pozlardaki komik detayları açıkladı

OnlyFans modeli Camila Elle, takipçilerinden gelen fotoğrafları ifşa etti! Müstehcen pozlardaki komik detayları açıkladı

04.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida’da yaşayan 21 yaşındaki Camila Elle, OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla kısa zamanda popülerleşti. Takipçilerinin sayısının hızla arttığından söz eden Elle, abonelerinden gelen müstehcen içerikleri mesajları ilk kez açıkladı. Bazı erkek takipçilerinin eski başkan Donald Trump kostümü giydiği ya da cinsel organları gösterdiği fotoğraflar attığını itiraf etti.

OnlyFans modeli Camila Elle, takipçilerinden gelen fotoğrafları ifşa etti! Müstehcen pozlardaki komik detayları açıkladı

OnlyFans modelliği yapmadan önce tıp fakültesinde okuyan Camila Elle, sosyal medya fenomenliğinin sonrasında eğitim hayatına son verdi. Yaklaşık 55 bin takipçiye ulaşan sosyal medya hesaplarından ilginç mesajlar aldığını belirten Elle, “Takipçilerimden oldukça çılgın mesajlar alıyorum. Bir adam cinsel organını bir sosisli sandiviçe benzeterek ketçap ve mayonez sıktığı bir fotoğrafını gönderdi. Bir diğeri ise Donald Trump kostümü giyerek dans ettiği bir videosunu attı” dedi.

“YARATICILIKLARI ŞAŞIRTIYOR”

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Cinsel konuları bir tabu olarak görmediğini ve bu durumu aşağılayıcı bulmadığını dile getiren Elle, “Kesinlikle açık fikirli bir kişiyim. Sadece insanların bu fotoğraflar fikirlerini nasıl bulduğunu merak ediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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