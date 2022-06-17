KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Onu terk eden sevgilisinden intikam almak için öyle bir plan yaptı ki... Kendi bile pişman oldu

Onu terk eden sevgilisinden intikam almak için öyle bir plan yaptı ki... Kendi bile pişman oldu

17.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüş tüm sosyal ilişkileri ve iletişimi etkileyebiliyor. Özellikle kadınlar görünüşleri hakkında oldukça zaman harcıyorlar. Yüzlerine ve fiziklerine yapılan acımasız yorumlar psikolojik problemlere sebep olabiliyor. Frances Ledger’in erkek arkadaşı onu beğenmemesi nedeniyle ayrıldı. Bu ayrılıktan sonra estetik ameliyat olan kadın görünüşünü tamamen değiştirdi.

Onu terk eden sevgilisinden intikam almak için öyle bir plan yaptı ki... Kendi bile pişman oldu

Estetik operasyonlar çağımızda sıklıkla başvurulan güzellik yöntemlerinden. Kalıcı güzellik sağlayan estetik operasyonlar yanlış yapıldığında geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Frances Ledge isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu belirtti. Eski erkek arkadaşı nedeniyle beğenilmeyip ilişkisi bitirilen kadın estetik olarak tamamen farklı bir görünüme kavuştu.
Frances eski sevgilisinin “Çirkinsin, seni artık istemiyorum ve başka kimse de istemeyecek” dediğini belirtti. Bu sözlerden sonra estetik olmaya karar veren Frances makyajından saçına kadar her şeyini değiştirdi. Frances yayınladığı estetik öncesi ve sonrası fotoğraflarında tamamen farklı görünüyor.

ESKİ SEVGİLİN SENİ HAK ETMİYOR

e3

Frances, makyajının bir erkek için olduğunu ve bir daha asla yapmayacağını iddia etti. Videoyu izleyenler Frances'in herhangi bir ameliyat olmadan önce bile çok etkileyici olduğunu ve eski sevgilisinin kesinlikle onu hak etmediğini belirtti.

İZLEYENLER GENÇ KADINA DESTEK OLDU

e5

Biri şöyle yazdı: "Kızım sen doğal olarak güzeldin ve şimdi hala güzelsin. Tek sorun, onu görmüyorsun. Dürüst olmak gerekirse çok güzelsin." Bir başka kullanıcı ise "Mükemmeldin. Hiçbir erkek sana kendini değiştirmeyi isteyemez. Seninle olmak isteyen o kadar çok erkek var ki," diye ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladıÜnlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı
Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumlarıGünü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları
Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün

Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

İlginizi Çekebilir

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.