Onu terk eden sevgilisinden intikam almak için öyle bir plan yaptı ki... Kendi bile pişman oldu

Estetik operasyonlar çağımızda sıklıkla başvurulan güzellik yöntemlerinden. Kalıcı güzellik sağlayan estetik operasyonlar yanlış yapıldığında geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Frances Ledge isimli bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaptırdığı estetiklerden pişman olduğunu belirtti. Eski erkek arkadaşı nedeniyle beğenilmeyip ilişkisi bitirilen kadın estetik olarak tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Frances eski sevgilisinin “Çirkinsin, seni artık istemiyorum ve başka kimse de istemeyecek” dediğini belirtti. Bu sözlerden sonra estetik olmaya karar veren Frances makyajından saçına kadar her şeyini değiştirdi. Frances yayınladığı estetik öncesi ve sonrası fotoğraflarında tamamen farklı görünüyor.

ESKİ SEVGİLİN SENİ HAK ETMİYOR

Frances, makyajının bir erkek için olduğunu ve bir daha asla yapmayacağını iddia etti. Videoyu izleyenler Frances'in herhangi bir ameliyat olmadan önce bile çok etkileyici olduğunu ve eski sevgilisinin kesinlikle onu hak etmediğini belirtti.

İZLEYENLER GENÇ KADINA DESTEK OLDU

Biri şöyle yazdı: "Kızım sen doğal olarak güzeldin ve şimdi hala güzelsin. Tek sorun, onu görmüyorsun. Dürüst olmak gerekirse çok güzelsin." Bir başka kullanıcı ise "Mükemmeldin. Hiçbir erkek sana kendini değiştirmeyi isteyemez. Seninle olmak isteyen o kadar çok erkek var ki," diye ekledi.



