Önümüzdeki 5 güne dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kavrulacağız

Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor." dedi.

"BİRAZ DAHA ARTARAK DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Orhan Şen’in son hava tahminleri şu şekilde:

"Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var burada. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık. Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığı biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar yağış Türkiye’yi hemen hemen terk ediyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz’de gözüküyor, o da çok kuvvetli değil. Sıcak havalardaki güneş çarpmalarından ve ısı çarpmalarından uzak durmalıyız.

"ŞAPKASIZ VE GÖZLÜKSÜZ ÇIKMAMAK GEREKİYOR"

Önümüzdeki hafta bizim için önemli olan bu olacak gibi gözüküyor, şapkasız ve gözlüksüz çıkmamak gerekiyor.

Ani yağışların getirdiği sel ve taşkınların görülmeyeceği bir hafta tahmin ediliyor.

Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor. 5 gün sıcaklığa dikkat etmemiz gerekiyor."

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugün akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 4 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.



