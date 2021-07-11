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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

11.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz verilerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

METE1

METE2

METE3

METE4

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meteoroloji yağmur Giresun İstanbul Ordu
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