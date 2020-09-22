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  4. Önüne kattığı aracı metrelerce sürükleyen TIR sürücüsü böyle kaçtı! Olay anı kamerada

Önüne kattığı aracı metrelerce sürükleyen TIR sürücüsü böyle kaçtı! Olay anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen TIR önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kaza dün öğlen saatlerinde Aydın-Nazilli karayolunda meydana geldi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aydın’dan Nazilli istikametine ilerleyen Erol İ. yönetimindeki otomobile sürücüsü öğrenilemeyen aynı yönde ilerleyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Erol İ. kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan TIR sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Atça Polis Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden TIR'ın plakasını belirlerken, sürücünün tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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